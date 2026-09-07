¿La nueva Andie Anderson? El impactante look de Lili Reinhart que enloqueció a los fans de Cómo perder a un chico en 10 días

Hay vestidos que pasan de ser parte del vestuario de una película a convertirse en auténticos referentes de la cultura pop. El vestido amarillo que Kate Hudson llevó como Andie Anderson en Cómo perder a un chico en 10 días es, sin duda, uno de ellos.

Lili Reinhart revive el icónico vestido amarillo de Kate Hudson

Tras más de 20 años de su estreno, Lili Reinhart reavivó la nostalgia de los fans de las comedias románticas con un emotivo tributo.

Más de 20 años después, el icónico look de Andie Anderson volvió a conquistar a los fans gracias a Lili Reinhart. IG lilireinhart / IMDb

La actriz eligió un espectacular vestido amarillo mantequilla para una de las paradas de la gira promocional de The Love Hypothesis, película que protagoniza y en la que también participa como productora ejecutiva.

Su aparición en Brasil rápidamente generó comparaciones con el inolvidable look que Hudson utilizó en la cinta de 2003. Reinhart compartió varias fotografías del look en redes y acompañó la publicación con “You’re So Vain”.

El clásico tema de Carly Simon que también tiene un momento memorable dentro de Cómo perder a un chico en 10 días. Para dejar todavía más clara la referencia, la actriz escribió en su publicación una frase de la canción.

¿De dónde es el vestido amarillo de Lili Reinhart?

Aunque a primera vista podría parecer una recreación exacta del diseño que llevó Kate Hudson, el vestido de Lili tiene su propia historia.

Lili Reinhart sorprendió con un vestido vintage inspirado en el inolvidable diseño que Kate Hudson llevó en 2003. IG lilireinhart

De acuerdo con su estilista, Ib Abdel Nasser, se trata de una pieza vintage de la firma Caché, perteneciente a los años 2000 y creada como una versión inspirada en el famoso vestido de la película.

El diseño conserva algunos de los elementos que hicieron inolvidable al original: el tono amarillo suave, la silueta larga y elegante y esa estética romántica que parece hecha para una protagonista de comedia romántica.

El look amarillo de Lili Reinhart desató comparaciones con Andie Anderson y revivió la nostalgia por Cómo perder a un chico en 10 días. IG lilireinhart / IMDb

El vestido que Hudson utilizó originalmente, en cambio, fue creado especialmente para la película por Carolina Herrera junto con la diseñadora de vestuario Karen Patch.

El tono amarillo fue seleccionado para complementar el espectacular diamante Isadora de Harry Winston que llevaba Andie durante la escena de la gala.

Así, el look de Reinhart funciona como una especie de viaje en el tiempo: una pieza de archivo de los años 2000 que recupera la estética de una película estrenada en 2003 para promocionar una nueva historia de amor en 2026.

Así es la gira promocional de Lili Reinhart en ‘The Love Hypothesis’

El guiño no parece ser una casualidad aislada. La gira promocional de ‘The Love Hypothesis’ está tomando inspiración de algunas de las mujeres más recordadas del cine romántico, una estrategia que encaja perfectamente con la película que Reinhart está a punto de presentar.

La nostalgia por las rom-com de los 2000 está más viva que nunca y Lili Reinhart acaba de demostrarlo. IG lilireinhart

Según adelantó su estilista, la actriz continuará incorporando referencias a protagonistas de la llamada época dorada de las comedias románticas durante sus próximas apariciones públicas.

De hecho, anteriormente ya había utilizado piezas de firmas como Roberto Cavalli, Leo Lin y Emanuel Ungaro by Giambattista Valli.

La elección también conecta directamente con el público que espera ‘The Love Hypothesis’, adaptación de la novela homónima de Ali Hazelwood.

En la historia, Reinhart interpreta a Olive, una estudiante que termina involucrada en una relación falsa que poco a poco comienza a confundirse con sentimientos reales.

La película llegará el 23 de septiembre de 2026 y promete trasladar a la pantalla el romance que conquistó a miles de lectoras.