Liam Gallagher festeja victoria de Inglaterra con mensaje a Harry Kane

Liam Gallagher volvió a encender la conversación mundialista después del triunfo de Inglaterra sobre México en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El vocalista de Oasis, quien días antes había bromeado sobre el partido entre ambas selecciones, reaccionó a la victoria inglesa con un mensaje muy a su estilo, en el que mezcló a Harry Kane, el apoyo a Inglaterra y una referencia directa a Wonderwall, canción que se ha convertido en una especie de himno para los aficionados ingleses durante el torneo.

“Es un trabajo duro cantar Harry Kane. Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall”, escribió Gallagher en redes sociales tras el resultado.

La publicación llegó después de que Inglaterra venciera 3-2 a México en un partido dramático disputado en el Estadio Azteca, resultado con el que el equipo de Thomas Tuchel eliminó al Tri y avanzó a cuartos de final.

Liam Gallagher celebra la victoria de Inglaterra

El mensaje de Liam Gallagher apareció apenas después del triunfo inglés y rápidamente fue retomado por fans del futbol y seguidores de Oasis.

La frase hizo referencia a Harry Kane, quien volvió a ser decisivo para Inglaterra, y a Wonderwall, tema clásico de Oasis que los aficionados ingleses han cantado durante el Mundial 2026 como parte de sus festejos.

El comentario también fue leído como una especie de cierre a la previa del México vs Inglaterra, en la que Gallagher ya había generado conversación por sus bromas sobre el partido.

Liam advierte que Oasis ya no vendrá a México si le gana a Inglaterra en partido Foto: Cuartoscuro.com / Big Brother Recordings

La broma de Liam Gallagher antes del México vs Inglaterra

Antes del encuentro, Liam Gallagher había reaccionado al cruce entre México e Inglaterra con el humor seco que suele usar en redes sociales.

Uno de sus mensajes más comentados fue cuando dijo que no entendía “todo ese asunto de la mala actitud” de México, jugando con la confusión entre altitude y attitude, en referencia a la altura de la Ciudad de México.

“Cada vez que he estado en México todos han sido encantadores. No entiendo todo este asunto de la mala actitud. Estará bien”, escribió Gallagher.

Cuando un usuario le aclaró que probablemente se referían a “altitud”, no a “actitud”, el cantante respondió con otra broma: “Ah, ok, ya entendí. He estado aquí rascándome la cabeza”.

Maná también entró a la conversación

La previa del México vs Inglaterra también tuvo un cruce musical inesperado. Liam Gallagher había mostrado confianza en que Inglaterra podría vencer a México, lo que provocó reacciones de fans mexicanos y de figuras ligadas a la música nacional.

Entre ellas estuvo Fher Olvera, vocalista de Maná, quien respondió a las palabras del cantante británico con un mensaje que fue retomado en redes: “Ubícate, güey”.

Las imágenes de Fher Olvera de Maná Especial

El intercambio convirtió el partido en una especie de “duelo musical” paralelo: Oasis del lado inglés y Maná del lado mexicano.

Después del triunfo de Inglaterra, el nuevo mensaje de Gallagher volvió a alimentar esa narrativa, ahora con Wonderwall como banda sonora de la victoria inglesa.

bgpa