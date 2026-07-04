¿Oasis no volverá a México? Liam Gallagher sorprende con advertencia antes del México vs Inglaterra

Liam Gallagher sigue dando de qué hablar en redes sociales por el próximo partido entre México e Inglaterra. En esta ocasión, el vocalista de Oasis sorprendió a sus seguidores con un comentario que dejó abierta la posibilidad de que la banda no vuelva a ofrecer conciertos en territorio mexicano.

Todo comenzó cuando el intérprete de "Wonderwall" publicó en sus redes sociales su pronóstico para el encuentro del próximo 5 de julio, asegurando que Inglaterra ganaría con un contundente marcador de 5-0. A tres días de ese mensaje, la conversación continúa generando miles de reacciones entre los aficionados al futbol y la música.

Liam Gallagher amenaza con no regresar a México

Lo que inició como un intercambio de memes y bromas sobre el partido fue escalando hasta convertirse en una conversación viral. Ahora, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, lanzó una advertencia en tono de broma que llamó la atención de los fans mexicanos.

Todo ocurrió cuando un usuario de X le escribió que, pasara lo que pasara en el partido, siempre seguiría siendo su amigo y que nada cambiaría el cariño que siente por el artista.

Sin embargo, la respuesta de Liam fue la que desató una ola de comentarios, pues hizo referencia a los futuros conciertos de Oasis en México.

“Si ustedes ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis”, respondió Liam en X.

Publicación de Liam Gallagher provoca reacciones en redes

Como era de esperarse, el comentario del músico no pasó desapercibido. Su respuesta superó el millón de visualizaciones y acumuló alrededor de 15 mil reacciones, además de cientos de comentarios de seguidores mexicanos.

Los memes tampoco tardaron en aparecer, con usuarios que siguieron la broma imaginando las consecuencias de una posible victoria de la Selección Mexicana sobre Inglaterra.

¿Cuándo fue la última vez que Oasis se presentó en México?

La historia de Oasis con México se remonta a 1998, cuando la banda ofreció su primer concierto en el Palacio de los Deportes. Posteriormente regresó en distintas ocasiones, con presentaciones en los años 2000, 2006 y 2008.

Tras una larga pausa de aproximadamente 15 años, el grupo volvió a reunirse y regresó al país como parte de su gira Oasis Live '25.

La presentación más reciente de Oasis en México se realizó los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, donde miles de fanáticos pudieron ver nuevamente a la banda sobre el escenario.

Liam advierte que Oasis ya no vendrá a México si le gana a Inglaterra en partido Foto: Cuartoscuro.com / Big Brother Recordings

Aunque esta no es la primera publicación que Liam Gallagher dedica al partido entre México e Inglaterra, el cantante continúa alimentando la conversación en redes sociales al responder a los usuarios con mensajes que rápidamente se vuelven virales.