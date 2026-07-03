"Todo estará bien": Liam Gallagher vuelve a hablar de México y las redes explotan con memes

El encuentro entre México e Inglaterra, que se disputará el próximo 5 de julio, sigue elevando la expectativa, aunque no precisamente por lo que ocurrirá en la cancha. En esta ocasión, quien se ha robado los reflectores es Liam Gallagher, cantante y compositor de Oasis, gracias a una serie de publicaciones que se han vuelto virales en redes sociales.

Todo comenzó cuando el vocalista británico compartió su pronóstico para el partido, en el que dio una amplia ventaja a la selección inglesa.

Desde entonces, los aficionados mexicanos no han dejado pasar la oportunidad de responderle con comentarios y memes, convirtiendo el intercambio en uno de los temas más comentados en X.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre México antes del partido contra Inglaterra?

La conversación volvió a tomar fuerza la mañana de este viernes, luego de que Liam Gallagher publicara un nuevo mensaje que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

“Cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora. No entiendo toda esta tontería de la mala actitud. Todo estará bien”.

En las primeras horas, la publicación superó el millón de visualizaciones y acumuló más de 35 mil "Me gusta", demostrando que el tema continúa generando conversación a pocos días del esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra.

Memes de México vs Inglaterra inundan las redes tras los comentarios de Liam Gallagher

Aunque el cantante modificó su pronóstico y ahora apuesta por un 3-0 a favor de Inglaterra, los aficionados mexicanos no han dejado de responderle.

Tras su nueva publicación en X, Gallagher incluso comentó que, por ahora, lo único que ve es contenido relacionado con el partido entre México e Inglaterra.

Como era de esperarse, los usuarios sacaron a relucir su creatividad y comenzaron a compartir una gran cantidad de memes. Algunos mezclan figuras representativas de ambos países, como Freddie Mercury junto a Juan Gabriel, mientras que otros enfrentan a personajes icónicos como El Santo contra James Bond, en una divertida "batalla" cultural.

Fher, de Maná, responde al pronóstico de Liam Gallagher

Los comentarios del líder de Oasis no solo provocaron reacciones entre los aficionados, sino que también llegaron hasta el mundo del espectáculo.

Uno de los que respondió fue Fher, vocalista de Maná, quien reaccionó al marcador que pronosticó el británico.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0; a ver, no manches, ubícate, güey. 5-0, cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

Sin duda, el partido entre México e Inglaterra ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Mientras llega el silbatazo inicial, las redes sociales continúan encendidas con las publicaciones de Liam Gallagher, las respuestas de los aficionados y los memes que no dejan de aparecer.