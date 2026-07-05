Yeri Mua denunciaría a Derek Trejo tras acusarlo de acoso

Yeri Mua volvió a encender la conversación en redes sociales después de responder a Derek Trejo y revelar que está considerando proceder legalmente en su contra, ya que la situación le parece demasiado fuerte, pues considera que el también influencer mantiene una actitud obsesiva hacia ella.

A través de historias en redes sociales, Yeri Mua afirmó que ya no se trata solo de comentarios negativos, sino de una situación que le provoca miedo.

“Tengo un acosador, jochis, y no crean que un acosador de que es fan mío. Es como fan, pero hater”, dijo.

¿Por qué Yeri Mua denunciaría a Derek Trejo?

De acuerdo con lo compartido en redes, Yeri Mua reaccionó después de que Derek Trejo hablara de ella con comentarios fuertes y pidiera a usuarios reportar sus cuentas. Ante esto, la jarocha aseguró que la situación ya rebasó un límite y que está pensando en tomar acciones legales.

Según lo retomado en el video, Yeri Mua afirmó que Derek estaría obsesionado con ella y que sus comentarios podrían ponerla en riesgo.

“Que está obsesionado conmigo. Imagínense que un día, güey, o sea, me ve en la calle y me quiera golpear porque quién sabe por qué, güey. Ni siquiera entiendo por qué me odia”, expresó.

La creadora de contenido también dijo que ya se está asesorando para saber cómo actuar legalmente ante lo ocurrido.

Yeri Mua dice que ahora anda con seguridad

En sus historias, Yeri Mua también aseguró que este tipo de situaciones la han llevado a tomar precauciones. La influencer mencionó que ahora suele andar con seguridad, pues teme encontrarse con alguien que la odie demasiado y pueda intentar agredirla.

De acuerdo con lo narrado en el video, Yeri dijo que ya no sabe en qué momento podría cruzarse con una persona que tenga algo en su contra y quiera hacerle daño.

La preocupación de la cantante se centra en que, según ella, los ataques de Derek no se quedan en una simple diferencia de opinión, sino que han escalado a un nivel que considera alarmante.

La fuerte frase de Yeri Mua sobre Derek Trejo

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Yeri Mua cuestionó la intensidad con la que Derek Trejo habla de ella.

La influencer hizo referencia al asesinato de la madre de Derek, un caso que conmocionó a sus seguidores, y lanzó una frase que generó polémica en redes sociales.

“¿Cómo es que estás más obsesionado conmigo, con quererme hacer daño, difamarme, y no estás obsesionado con el asesino de tu mamá?”, dijo Yeri.

bgpa