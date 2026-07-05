Saúl 'Canelo' Álvarez levanta la fe de la afición mexicana ante Inglaterra en el estadio 

Tras finalizar el primer tiempo en el Estadio Ciudad de México, en los octavos de final del Mundial 2026, el ánimo de la afición mexicana revivió con mensaje del actual referente del boxeo mexicano, Saúl Álvarez.

Inglaterra se fue al descanso con ventaja de dos goles a uno (doblete de Jude Bellingham), mientras que México acariciaba la eliminación, pero con esperanza de remontar tras la anotación de Julián Quiñones.

Pero fue el 'Canelo' Álvarez el que apareció antes del show de medio tiempo, para exhortar a los más de 80 mil espectadores a no perder la fe y creer en el talento mexicano.

"Hoy estoy aquí para que sepan lo chingones que somos y se den cuenta de lo que es México", expresó el pugilista a micrófono abierto sobre la cancha del estadio.

Con el hervidero del público en las gradas, el espectáculo comenzó a cargo de la agrupación mexicana Maná

Cabe destacar que Saúl Álvarez ha trabajado en conjunto con organizadores del Mundial, en la sede de Guadalajara

Y cobró efecto, porque México recortó distancias en el marcador 2-3 y se mantuvo protagonista sobre el área de los ingleses, luego de la modificación del técnico Tomas Tuchel a línea de cinco en la defensa.