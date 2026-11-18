Un crimen que conmocionó a Polonia a finales de los años 80 es el punto de partida de La ley de las bestias, la nueva miniserie de Netflix que recupera uno de los casos más polémicos de aquel país.

¿De qué trata La ley de las bestias de Netflix?

Ambientada en 1988, la producción comienza con el asesinato de cuatro niños, un caso que llega a manos de Anna Bersz, una comandante de la milicia encargada de encontrar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes.

Durante la investigación interviene Agnieszka Grabska, una psiquiatra que recibe la tarea de evaluar al principal sospechoso. Además de compartir responsabilidades profesionales dentro del caso, ambas mujeres mantienen una amistad que comienza a deteriorarse conforme avanza el proceso.

La historia no termina con la captura del presunto asesino. La producción presenta dos etapas distintas de la investigación, separadas por 25 años, para explorar las consecuencias que dejó el crimen tanto en sus protagonistas como en la sociedad polaca.

En la segunda parte de la historia, el responsable está a punto de salir de prisión, una situación que genera preocupación entre la población y coloca a las autoridades frente a un problema que va más allá de la investigación original.

Dirigida por Kasper Bajon, la miniserie consta de cuatro episodios y se incorpora al catálogo de Netflix este 18 de noviembre de 2026.

Aunque los acontecimientos que motivaron la producción sucedieron en la vida real, Anna y Agnieszka son personajes ficticios. Sus historias personales y el conflicto entre ambas forman parte de los elementos dramáticos incorporados para desarrollar la trama.

La ley de las bestias de Netflix está inspirada en los crímenes del asesino polaco Mariusz Trynkiewicz. Netflix

La historia real que inspiró La ley de las bestias

Detrás de la nueva producción de Netflix se encuentra el caso de Mariusz Trynkiewicz, un asesino en serie y delincuente sexual polaco que recibió el sobrenombre de “Satanás de Piotrków”.

En 1988, Trynkiewicz fue condenado por asesinar a cuatro niños. La gravedad de los delitos llevó a que recibiera la pena de muerte, aunque una modificación posterior de su sentencia cambió el rumbo de su situación legal.

La condena quedó reducida a 25 años de prisión, lo que significaba que el criminal eventualmente podría regresar a la sociedad tras cumplir el periodo de encarcelamiento establecido por las autoridades.

Conforme se acercaba la fecha de su liberación, el caso volvió a ocupar espacios en los medios de comunicación y despertó una discusión sobre las herramientas legales disponibles para evitar que personas consideradas peligrosas cometieran nuevos delitos.

El problema consistía en determinar qué medidas podían adoptar las autoridades cuando un delincuente había cumplido su sentencia, pero todavía existían preocupaciones relacionadas con el riesgo que representaba para otras personas.

En ese contexto surgió la legislación conocida popularmente como “ley de las bestias”, cuyo propósito era establecer medidas adicionales para determinados delincuentes considerados de alto riesgo después de concluir sus condenas.

La discusión enfrentó cuestiones relacionadas con la seguridad pública, los derechos individuales y los límites de las autoridades para restringir la libertad de una persona que ya había cumplido su castigo.

La ley de las bestias aborda el debate sobre la liberación de delincuentes considerados peligrosos tras cumplir sus condenas. Netflix

¿Qué pasó con el asesino que inspiró La ley de las bestias?

La salida de prisión de Mariusz Trynkiewicz no representó el final de sus problemas con la justicia polaca. Durante los años siguientes, el hombre volvió a enfrentar acusaciones por delitos relacionados con menores de edad.

El criminal falleció en un hospital penitenciario de Gdansk, Polonia, casi dos años antes del estreno de la miniserie que recupera su caso.