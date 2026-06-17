Leviticus: El terror que ves en lo que más amas

El género del terror ha demostrado a lo largo de su historia ser el vehículo perfecto para diseccionar los miedos más profundos de la sociedad. Lo que en la superficie se presenta como una criatura o una presencia sobrenatural, a menudo es el reflejo de una realidad mucho más aterradora y palpable.

Bajo esta premisa es que nace Leviticus, la nueva propuesta cinematográfica del realizador australiano Adrian Chiarella, quien junto a sus jóvenes protagonistas, Joe Bird y Stacy Clausen, abordan las complejidades de la identidad, la sexualidad y las alarmantes regresiones sociales a través de una historia de amor entre dos jóvenes queer que combina el drama humano con el horror psicológico.

“Había notado que, en el lugar donde vivo, existía un cierto retroceso en muchos de los derechos por los que la comunidad LGBTQ+ había luchado durante tanto tiempo. En la última década, las cosas parecían estar yendo hacia atrás y quise hacer una película que explorara el porqué, que explorara la homofobia y por qué parecía estar resurgiendo. Estaba consciente de que la homofobia es un tipo de miedo y uno de mis géneros favoritos, el terror, es precisamente el género del miedo. Así que para mí tenía todo el sentido del mundo unir ambas cosas”, contó Adrian Chiarella en entrevista con Excélsior.

Leviticus Cortesía Cine Caníbal

Leviticus, que se estrena este miércoles en la cartelera mexicana, se adentra en terrenos que para muchos podrían ser irreales, al abordar los traumas derivados de las llamadas terapias de conversión o dinámicas de supresión de la identidad. Adrian Chiarella, realizador de 45 años, muestra cómo tres chicos homosexuales, con el respaldo de la comunidad, son sometidos a un ritual religioso para que dejen de sentir atracción por otros hombres. Eso desencadena que cada uno vea a una especie de demonio siempre al acecho en la persona que más le gusta.

Había escuchado sobre todas estas prácticas que se les hacían a los adolescentes queer, cosas como exorcismos y quería explorar qué era lo que realmente estaban haciendo cuando aplicaban ese tipo de métodos en los jóvenes. Y lo que hacen es asustarlos de sus propios sentimientos y de su propia identidad. De ahí surge la idea de una entidad que toma la forma de la persona por la que te sientes más atraído”, detalla el realizador.

Para los protagonistas, enfrentarse a un guion con tal carga emocional y social fue un desafío que aceptaron de inmediato, cautivados por la solidez de la escritura que alcanzó Chiarella en Leviticus.

“Cuando lo leí por primera vez, el mundo que Adrian creó en esas noventa y tantas páginas, era simplemente impresionante, algo que destacaba muchísimo. Creo que cuando lees un guion te das cuenta de cuánta pasión le ha puesto el director o el escritor. Era muy evidente que Adrian tenía un propósito con lo que quería hacer sabía qué quería decir y cómo quería hacerlo”, contó el actor de 19 años, Joe Bird, quien saltó a la fama en la cinta de terror del 2022 Háblame.

Leviticus Cortesía Cine Caníbal

Por su parte, Stacy Clausen, quien el da vida a Ryan, destacó el valor de tener al autor intelectual de la historia detrás de la cámara.

“Creo que lo que me impactó inicialmente fue el uso del género cinematográfico. Era genial, interesante y estaba hecho de forma muy potente. La manera en que entrelazó las cosas fue brillante. Hay un cuidado especial hacia los personajes que solo tiene un guionista-director cuando el proyecto es su ‘bebé’. No se encuentra fácilmente ese tipo de conexión con el material”, comentó Clausen, actor de 20 años.

Uno de los puntos clave de la producción es la participación de Mia Wasikowska, cuya presencia, aunque breve en tiempo de pantalla, dota a la historia de un peso dramático fundamental que muestra el horror que puede alcanzar una sociedad intolerante. Chiarella, quien ha seguido la trayectoria de la actriz desde sus inicios en la televisión y el cine independiente, sabía que ella era la indicada para el papel de la madre de Naim (Joe Bird)

“Incluso desde que era muy joven ella tenía una intensidad silenciosa. Puede estar ahí parada sin hacer nada y puedes leer todo lo que pasa detrás de sus ojos, puedes ver la historia completa del personaje. Su personaje no pasa mucho tiempo en pantalla, pero tiene una presencia enorme. Necesitaba a alguien que realmente pudiera transmitir el peso y el pasado de esa pequeña familia que ella y Joe representan”, explicó el realizador.

A pesar de que el filme apenas comienza su ruta de distribución comercial, el impacto en los circuitos de festivales, desde Sídney hasta Norteamérica, ha sido contundente, generando una conexión profunda con espectadores que encuentran en la pantalla un espejo de sus propias realidades.

Ha sido muy lindo hablar con el público, algunos de los cuales han pasado por experiencias similares a las de los personajes de la historia. A ver, no es que los haya perseguido un fantasma o un monstruo, pero sin duda han tenido problemas con sus sentimientos y con la aceptación dentro de sus propias comunidades. Esas han sido las personas más vocales, las que se han acercado a decirnos cómo los hizo sentir la película y eso ha sido muy, muy especial en todas partes”, concluyó Chiarella.

Leviticus se estrenará en México cobijada por una gran expectativa y el respaldo de la crítica internacional, consolidándose como una cita obligada para los amantes del cine que buscan en el horror algo más que un susto pasajero: una reflexión cruda sobre la condición humana.