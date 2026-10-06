¿Leonardo Aguilar estaba armado? Hijo de Pepe Aguilar fue detenido en el aeropuerto de CDMX

Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar, vivió un momento incómodo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que elementos de seguridad lo interceptaran y lo llevaran a una zona de revisión.

La situación llamó la atención porque el cantante fue visto entrando a un área relacionada con la documentación de armamento. A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre si llevaba un arma o si alguno de los integrantes de su equipo de seguridad estaba armado.

Sin embargo, hasta el momento, no se confirmó que Leonardo Aguilar portara un arma. El propio cantante tampoco respondió de manera directa cuando los reporteros le preguntaron qué ocurrió en ese lugar.

Leonardo Aguilar habla tras ser llevado a revisión

Después de salir de la zona de seguridad, Leonardo Aguilar se encontró con varios medios de comunicación que esperaban conocer qué había sucedido. Aunque al principio parecía sorprendido por la presencia de los reporteros, decidió detenerse a hablar con ellos.

Me tenían miedo, la verdad, no les voy a negar. Pero todo bien, comentó el intérprete, quien incluso agradeció el trato que recibió por parte de las autoridades.

Los reporteros aprovecharon el momento para preguntarle directamente si había sido detectado con un arma y si él o su equipo de seguridad llevaban alguna.

Leonardo Aguilar se encontró con varios medios de comunicación que esperaban conocer qué había sucedido Cuartoscuro

Leonardo evitó responder de manera clara. En medio de las preguntas, explicó que se encontraba en el aeropuerto por cuestiones relacionadas con su trabajo y mencionó que iba a grabar su nuevo disco y a realizar una firma.

La insistencia de la prensa aumentó cuando le preguntaron por qué había estado precisamente en esa zona del aeropuerto. Aun así, el cantante prefirió cambiar de tema y continuar con su camino.

¿Por qué Leonardo Aguilar terminó en el famoso "cuartito" del AICM?

La escena generó dudas porque, de acuerdo con lo comentado en De Primera Mano, Leonardo Aguilar habría sido llevado a un espacio donde se realizan procedimientos relacionados con armas.

Eso provocó que surgiera la versión de que el hijo de Pepe Aguilar había sido detenido porque llevaba un arma. Pero una cosa es haber sido llevado a revisión y otra muy distinta que se haya confirmado que tenía una.

Durante la transmisión también se recordó que existen protocolos específicos para los pasajeros que viajan con armas, por lo que no se pueden llevar simplemente a bordo de un avión sin realizar el procedimiento correspondiente.

Por ahora, lo único que quedó claro es que Leonardo fue interceptado y llevado a revisión, mientras que el motivo exacto no fue explicado públicamente por el cantante.

El cantante dice que quiere volver a acercarse a los medios

Más allá de las preguntas sobre el supuesto armamento, Leonardo Aguilar sorprendió al reconocer que durante mucho tiempo ha sentido cierta distancia con la prensa.

Me gustaría volver a acercarme a los medios de comunicación, dijo el cantante, quien reconoció que incluso le daba miedo salir a saludarlos.

Leonardo aseguró que quiere recuperar esa relación y destacó que, en esta ocasión, los reporteros y las personas que se acercaron a él fueron respetuosos.

Leonardo Aguilar sorprendió al reconocer que durante mucho tiempo ha sentido cierta distancia con la prensa. mezcalent

El momento terminó sin mayores problemas y el cantante continuó con sus actividades. Mientras tanto, la duda sobre lo ocurrido en el AICM permanece: ¿por qué Leonardo Aguilar fue llevado a esa zona de revisión y qué fue lo que detectaron las autoridades?

Hasta que exista una explicación oficial, afirmar que el cantante estaba armado sería solamente una especulación.