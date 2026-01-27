Le toca subir al escenario; Juan Torres en Sorpresas A-Mén

El productor teatral Juan Torres quiso subirse al escenario a actuar desde siempre, porque el teatro es algo que le apasiona desde que era niño. Ya alguna vez lo hizo en musicales como El violinista en el tejado y después en una temporada, producida por él, de Spelling Bee.

Este año decidió que era momento de hacerlo de nuevo en otro musical bajo su batuta como productor: Sorpresas A-Mén, que inicia su temporada este 30 de enero en el Teatro Hidalgo.

Dirigido por Ricardo Díaz y con una compañía conformada también por Rodrigo Sainz, Eduardo Ibarra, el mismo Díaz, Oscar Acosta y Enrique Maddox, Torres relató su interés por este montaje en particular para volver a actuar.

“(¿Desde cuándo querías ser actor?) Toda la vida. El teatro me ha gustado desde siempre. Desde muy chavito mis papás me llevaban al teatro. En las obras que veía, veía Angélica Vale, la conocí cuando hizo Vaselina. La Vale era mi máximo en la vida. Un día mi papá dijo: ‘Ven, vamos al camerino, te voy a presentar a Angélica Vale’. Y yo me eché a correr y no quise. Estaba muy chavito y me dio miedo. La Vale, de verdad, es gran culpable de esta pasión y de este amor por el teatro.

“Yo quería estar en el escenario, aunque no sabía qué. Finalmente, tuve oportunidad en la secundaria de hacer muchas obras. Hice El diluvio que viene y por eso Héctor Bonilla era mi máximo en la vida, era mi héroe y después se me hizo trabajar con él. Fui Silvestre (de ese musical), fui el padre. Lo hice en el 94 y en el 95 vi Sorpresas.

“Luego, se dio mágicamente mi carrera, que inicia en la producción. Pero estas cosas que hice en la escuela y después la oportunidad de hacer, con mi amigo Guillermo Wiechers, Los productores, en el 2011, fue lo máximo. Fue un año de prepararnos en todos los sentidos, actoralmente, vocalmente, en danza, clases de tap. De ahí siempre tuve ganas”, explicó Torres en conferencia de prensa, a pregunta expresa de Excélsior.

Relató que figuras como Susana Alexander, Jacqueline Andere y la misma Silvia Pinal, en momentos diferentes, le recomendaron que “usted tiene que ser actor”, recordó el productor ayer por la mañana.

“He sido muy privilegiado de estar tomando clase todos los fines de semana con los grandes actores y los grandes creativos de este país, con los grandes directores. Tenemos a mi lado a un director muy joven (Ricardo Díaz), pero muy experimentado, con una carrera más grande que la mía. También estuve al lado de una gran directora como Lorena Maza, que hizo la obra Rojo con Víctor Trujillo, que les dio nota hasta la última función que dieron. Entonces, tengo un aprendizaje empírico enorme, y no nada más en cuestiones de disciplina, sino de ser actor.

“Obviamente soy un productor que no me considero un empresario, soy un productor que me considero un artista. Yo soy un productor que está en todos los ensayos, está hablando con el director y me gusta montar las gracias, lo único que les pido a los directores y que me den permiso de montar las gracias”, dijo, quien será la

Hermana Elisa en esta historia.

Sorpresas A-mén, en este montaje protagonizado por hombres, relata la historia de cinco monjas que se ven en la necesidad de hacer un festival para recaudar fondos para enterrar a sus hermanas monjas que murieron envenenadas con una sopa de mariscos.

Las hermanas sobrevivientes se ven en la caótica situación de mostrar sus talentos artísticos en este espectáculo e improvisar todas las adversidades de un show hecho sin querer.

“Es una gran comedia musical que tiene su origen en Nueva York. Desde 1985 se volvió un clásico, duró muchísimos años, pasó por muchas versiones, Sorpresas 1, Sorpresas 2, Sorpresas en el Oeste, Sorpresas en Navidad y Sorpresas con hombres. Entonces, nosotros vamos a hacer la versión de Sorpresas A-mén.

“Estamos felices de esta oportunidad y, en esta ocasión, estoy feliz de ser parte del elenco. Acuérdense que se presentó en los 90 o a finales de los 80, principios de los 90, en el Teatro Virginia Fabregas, con la gran Marga López, en paz descanse, con Susana Zabaleta, Laura Luz, con Maru Dueñas, así que pues, qué padre estar haciendo esta obra de teatro”, concluyó el productor.

Los boletos ya están disponibles en taquilla.