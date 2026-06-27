Topos mexicanos viajan a Venezuela para ayudar a víctimas de sismos

Un grupo de 12 Topos mexicanos partieron este sábado por la madrugada rumbo a Venezuela, para auxiliar en las labores de rescate, tras los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 grados que azotaron la nación sudamericana el pasado miércoles.

La emergencia ha provocado el colapso de infraestructura crítica en la región costera y la capital, Caracas, detonando un despliegue de rescate urgente, en el que brigadas especializadas de todo el mundo, incluidos los icónicos Topos mexicanos, han levantado la mano para auxiliar a los venezolanos.

El grupo de rescate mexicano partió de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la 1:15 de la madrugada. La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C., envió una avanzada de 12 integrantes.

Foto: Reuters.

A través de su cuenta de la red social X, la organización de rescatistas informó de sus labores para iniciar la ayuda al pueblo venezolano: “¡Hola a todos! Ayer (miércoles) Venezuela sufrió un fuerte terremoto y, como siempre, donde hay dolor, ahí tenemos que estar”.

A esta misión humanitaria se han sumado delegaciones de rescate de Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala, Brasil y Honduras. Paralelamente, el Gobierno de México envió un contingente de 250 militares, miembros de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, junto con 18 binomios caninos especialistas en búsqueda de personas con vida y toneladas de insumos médicos.

Topos mexicanos, con años de experiencia en las manos

Frente al llamado de auxilio internacional realizado por las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez, equipos de salvamento de alta especialización comenzaron su despliegue inmediato desde el jueves 25 de junio.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco de México despegó desde el AICM con destino a las zonas de desastre. Este grupo de voluntarios —reconocido mundialmente por su experiencia nacida en el terremoto de 1985— viaja equipado con rotomartillos, herramientas neumáticas y tecnología de localización acústica para intervenir en espacios confinados donde la maquinaria pesada no puede operar. Además, en su centro de acopio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, la organización recolectó ayuda para Venezuela, entre los que se encuentra agua y comida enlatada.

Foto: Reuters.

Las cifras de fallecidos y desaparecidos por los sismos en Venezuela

El fenómeno geológico ocurrió durante la tarde del 24 de junio, coincidiendo con la conmemoración nacional de la Batalla de Carabobo. De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la tierra se sacudió con dos movimientos telúricos principales de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con una diferencia de apenas 39 segundos entre sí.

Hasta el momento la cifra oficial de muertes confirmadas ha ascendido a más de 920 personas. Se reportan entre 3 mil 360 y 4 mil 300 ciudadanos hospitalizados con lesiones de diversa gravedad. El gobierno del país sudamericano estima que unas 50 mil 000 personas permanecen bajo registro de desaparición o atrapadas bajo los escombros. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que cerca de 6.7 millones de personas han sufrido el impacto directo o indirecto de la catástrofe.

Los expertos explican que este evento se clasifica técnicamente como un doblete sísmico, caracterizado por la liberación consecutiva de energía en un lapso de tiempo extremadamente corto y en una misma región. El origen del desastre se localizó en el estado central de Yaracuy (cerca de la localidad de Yumare), debido a una falla de deslizamiento lateral superficial en la compleja frontera tectónica donde interactúan la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, activando sistemas críticos como las fallas de San Sebastián y Boconó.

*mcam