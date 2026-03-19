Guillermo del Toro dirige su primer comercial

En medio de una de las temporadas más demandantes de su carrera, Guillermo del Toro sumó un nuevo proyecto: su primer comercial como director en acción real. El cineasta mexicano colaboró con Patrón Tequila para crear The Perfect Pour, una campaña que desarrolló en paralelo a la promoción de su película Frankenstein.

El director describe el momento como uno de alta exigencia. Durante casi siete meses, estuvo enfocado en la campaña de premios de su película tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia.

“Sabemos lo que es… sabemos cuánto dura”, comentó entre risas sobre la temporada de premios.

Un rodaje contrarreloj en Jalisco

A pesar de la carga de trabajo, Del Toro encontró un espacio para filmar el comercial en un periodo limitado.

“Teníamos siete días para la campaña de ‘Frankenstein’. Tenía que hacerse en esos siete días”.

El anuncio se filmó en la Hacienda Patrón, locación que el propio director eligió tras explorarla personalmente. La producción se planteó como una toma única con control de movimiento, lo que implicó una planeación detallada.

El resultado: una pieza protagonizada por el propio Del Toro junto a un grupo de esqueletos en un bar, donde solo participaron dos actores reales, mientras que el resto del elenco fue cuidadosamente diseñado y coreografiado. Una idea que normalmente “terminaría la reunión”

El concepto del comercial partió de una estructura clásica que pronto se transformó en algo distinto.

“Quería empezar con una toma convencional del producto y luego hacer que aparecieran esqueletos por todas partes”.

El propio Del Toro reconoció que este tipo de ideas suelen generar resistencia en entornos publicitarios.

“Normalmente, cuando se me ocurre algo tan extravagante, ahí termina la reunión”.

Sin embargo, la relación previa con la marca —que inició en 2017, cuando diseñó una botella inspirada en un altar de muertos— facilitó que el proyecto avanzara.

Esqueletos con personalidad propia

Uno de los elementos centrales del anuncio es el diseño de los personajes. Los esqueletos fueron concebidos como figuras festivas, inspiradas en la tradición del Día de Muertos.

El trabajo creativo estuvo a cargo de Guy Davis y Karla Castañeda, quienes desarrollaron múltiples versiones hasta definir el estilo final.

Del Toro detalla que incluso se realizó una dinámica interna para elegir los diseños:

Se crearon alrededor de 25 esqueletos distintos

Cada uno tenía colores, adornos y rasgos propios

El equipo evaluó cuáles funcionaban mejor en pantalla

“Tuvimos una reunión muy divertida pero seria sobre esqueletos”.

La intención era mantener un tono lúdico sin perder coherencia estética con el universo visual del director.

Un proceso de meses para un resultado breve

Aunque el rodaje se realizó en pocos días, el desarrollo completo del comercial tomó varios meses.

“Diría que cinco meses, cuatro meses… casi medio año”.

El equipo optó por no construir sets y, en su lugar, adaptar el espacio real de la Hacienda. Esto implicó rediseñar el bar, modificar colores y retapizar elementos para integrarlos con la identidad visual del proyecto.

Un interés puntual, no una nueva etapa

A pesar de la experiencia, Del Toro descarta incursionar de forma constante en la publicidad.

“Aparte de Patrón, sinceramente, no preveo hacer más comerciales. No me interesa”.

El director explicó que aceptó el proyecto por afinidad con la marca y por su vínculo con Jalisco, lugar que asocia con su identidad personal.

“Para mí, se trata de Jalisco, de mis raíces… No puedo vender refrescos ni yogur”.

Preferencias personales fuera de cámara

Más allá del proceso creativo, Del Toro también compartió detalles sobre su forma de consumir el producto.

“Suave y con un cubito de hielo”

El director mencionó que prefiere versiones con infusión, especialmente la de cítricos, la cual participó en diseñar, así como la variante con café.