Jeffry Fischman encuentra el camino después de Libido: "Es una nueva etapa"

Hay nombres que están grabados con letras de fuego en la historia del rock en español, y el de Jeffry Fischman es, sin duda, uno de ellos. Como miembro fundador, baterista y pieza clave en la composición de Libido —la agrupación peruana recientemente encumbrada por la revista Billboard como una de las 50 bandas de rock más influyentes de todos los tiempos—, alcanzó una cima que muchos considerarían el destino final de una carrera.

Sin embargo, tras ser el motor creativo y rítmico desde el fondo del escenario, el músico decidió dar un paso al frente: soltar las baquetas, asumir el rol de frontman y empezar de cero. Su carta de presentación en esta nueva faceta es Alejándome de ti, un sencillo que no sólo marca una evolución sonora, sino un cambio radical en su dinámica de vida y en su filosofía sobre el escenario.

La experiencia que tienes ayuda mucho para la tranquilidad de estar en un escenario con miles de personas, eso te va curtiendo. Va a ser una etapa de cosas nuevas y esa es la parte bonita, serán nuevas sensaciones y experiencias”, señaló el músico y productor en entrevista con Excélsior.

Asumir el rol de vocalista y líder visual de un proyecto es un proceso tanto musical como psicológico. Pasar del cobijo de los tambores a la vulnerabilidad del micrófono implica una metamorfosis. Para Fischman, este viaje significó descubrir matices de su propia voz que permanecían ocultos mientras escribía para otros. Esta transición estética y emocional se refleja de manera potente en el videoclip de Alejándome de ti, en el que el músico tomó una decisión artística deliberada: integrar a mujeres en su banda.

Me parece eso súper interesante porque se dio un poco de manera natural; juntamos a estas chicas que son talento joven, son artistas cada una por su lado y que les gustó también mi proyecto. Se unieron para hacer ese video y creo que tanto las chicas como los chicos tienen ciertas sensibilidades o cosas que aportar, y es importante aprovecharlo”, indicó.

Criteria

Alejándome de ti también carga con un bagaje internacional impresionante. Gestado en la frenética Nueva York, el tema viajó a Buenos Aires para ser grabado bajo la producción del legendario Tweety González en Unisono, el mítico estudio de Gustavo Cerati.

“Siempre tuve en mi cabeza que, si se daba el momento de hacer un disco solo, no sería fácil dar el primer paso. Pero me comuniqué con Tweety González y me dio tranquilidad que escuchara mis canciones con una mirada objetiva.

“Porque dar el primer paso como solista uno siempre lo quiere hacer bien y no sabes nunca para qué lado es mejor, pero la verdad es que estoy muy contento con el resultado que hemos logrado”, afirmó.

A pesar de contar con un repertorio consagrado y de saber perfectamente que el público añora y “pide” los grandes himnos que compuso para Libido, Fischman tiene claras sus prioridades en esta etapa.

Con miles de letras y composiciones guardadas bajo la manga, su plan no es embarcarse en giras exhaustivas ni forzar su llegada a los escenarios; su objetivo primordial es la composición y construir un catálogo de temas propios. El músico se dedicará a lanzar canciones paulatinamente para que la gente conozca su propuesta a fondo, dejando la posibilidad de un disco completo para el futuro.

Cada corte tiene una característica diferente que mostrará un aspecto mío y los vamos a ir lanzando a lo largo del año. Hemos empezado con Alejándome de ti; después, en junio o julio, estamos preparando el lanzamiento de canciones en vivo desde el estudio; en agosto, septiembre y octubre, retomamos con temas nuevos”, adelantó.

Para Fischman, México es una de las plazas más importantes y desafiantes por conquistar, así que anhela que escuchen sus nuevas frecuencias, que conecten con su voz y que abracen, con la misma pasión de siempre, esta honesta y renovada propuesta de rock.

Libido se retiró de los escenarios en 2024 luego de convertirse en la primera banda en la historia en tocar ante 43 mil personas en el Estadio Nacional de la capital peruana.