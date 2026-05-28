Kylie Minogue cumple 58 años: la curiosa regla que aplica al jugar Scrabble

Hablar de Kylie Minogue es pensar en una de las voces más influyentes del pop. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, himnos como Can’t Get You Out of My Head, Spinning Around y el reciente fenómeno viral Padam Padam la mantienen como una estrella vigente.

Sin embargo, detrás de los escenarios, la artista australiana tiene una pasión poco conocida que sorprende incluso a sus fans.

Se trata del Scrabble, el popular juego de mesa de palabras que Kylie ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. Pero no lo juega como cualquiera.

La intérprete ha desarrollado una dinámica propia que sus amigos cercanos conocen perfectamente y que con el tiempo ha sido bautizada como la famosa "Regla de Kylie".

Una competidora feroz

Aunque pueda parecer un simple entretenimiento, quienes han jugado con ella aseguran que Kylie se toma muy en serio cada partida.

Diversos amigos y exparejas han comentado en entrevistas que la cantante tiene un espíritu altamente competitivo y que pocas veces acepta una derrota sin pelear hasta la última ficha.

Su obsesión por ganar es tal que suele analizar con detalle cada movimiento, revisar combinaciones posibles y buscar siempre la palabra que le dé la máxima puntuación.

Scrabble Canva

Para muchos, esa faceta competitiva refleja el mismo nivel de disciplina y perfeccionismo que ha mostrado durante toda su trayectoria artística.

El lujoso kit de viaje que siempre lleva consigo

Otro dato curioso sobre esta afición es que Kylie acostumbra viajar con un set especial de Scrabble en su equipaje de mano.

No importa si está en una gira mundial o trasladándose entre ciudades: el tablero suele acompañarla.

De acuerdo con diversas declaraciones, la cantante aprovecha los tiempos muertos para jugar.

Incluso se ha mencionado que durante descansos en grabaciones o sesiones promocionales suele sacar el juego para mantener la mente activa.

Scrabble Pixabay

Una carrera llena de reinvenciones

El cumpleaños número 58 de Kylie llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Su historia comenzó en la televisión australiana con la serie Neighbours, donde alcanzó gran popularidad antes de dar el salto definitivo a la música.

En los años 80 se consolidó con éxitos como The Loco-Motion e I Should Be So Lucky, mientras que en los 90 mostró una faceta más experimental que sorprendió a la crítica.

La década de los 2000 marcó su consolidación global gracias al fenómeno de Can’t Get You Out of My Head, tema que se convirtió en un himno mundial.

Décadas después, Kylie volvió a conquistar nuevas generaciones con Padam Padam, demostrando su capacidad para reinventarse y seguir vigente en la industria musical.

Más allá del pop: un legado que sigue creciendo

Además de haber vendido más de 80 millones de discos, Kylie Minogue es reconocida por su impacto cultural y por su influencia en distintas generaciones de artistas.

También dejó huella tras compartir públicamente su batalla contra el cáncer de mama en 2005, lo que impulsó campañas de prevención y revisiones médicas en miles de mujeres alrededor del mundo.

Never-before-seen footage, moving confessions and famous friends: the three-part documentary "Kylie" is an effort to remind fans how the pop icon is "not invincible". Photo: Netflix/dpa - ATTENTION: editorial use only in connection with the latest coverage and only if the credit mentioned above is referenced in full Netflix/dpa

Hoy, mientras celebra 58 años, sigue sorprendiendo con anécdotas que muestran su lado más humano.

Y aunque para millones seguirá siendo una reina del pop, para quienes conocen su faceta más íntima también es una apasionada del Scrabble que no duda en cambiar las reglas del juego para hacerlo más interesante.