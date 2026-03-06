¿Quiénes son los padres de Kate Hudson y qué pasó con su papá biológico?

Hablar de quiénes son los papás de Kate Hudson es también hablar de una de las familias más conocidas de Hollywood. La actriz creció rodeada de figuras del cine, pero su historia familiar es más compleja de lo que muchos imaginan: tiene un padre biológico, una madre famosa y un padre de crianza con quien mantiene un vínculo muy cercano.

La protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días, es hija de la actriz Goldie Hawn y del músico Bill Hudson, pero desde pequeña también formó un fuerte lazo con el actor Kurt Russell, quien ha sido una figura paterna clave en su vida.

Quiénes son los padres de Kate Hudson y qué pasó con su papá biológico

A lo largo de los años, Kate Hudson ha hablado abiertamente de su familia ensamblada, de la relación con su padre biológico y del cariño que siente por Russell, a quien suele llamar simplemente “papá”.

¿Quién es el padre biológico de Kate Hudson?

El padre biológico de Kate Hudson es Bill Hudson, músico estadounidense conocido por haber sido integrante y fundador de la banda The Hudson Brothers.

Bill Hudson estuvo casado con Goldie Hawn entre 1976 y 1982. Durante esa relación nacieron dos hijos: Oliver Hudson y Kate Hudson, quien llegó al mundo el 19 de abril de 1979.

Sin embargo, tras la separación de sus padres, Hudson se distanció de la vida de Kate y de su hermano. La propia actriz ha contado en distintas entrevistas que su padre biológico no fue una presencia constante durante su infancia.

Con el paso del tiempo, Kate ha hablado del tema con apertura. En una entrevista mencionó que decidió perdonarlo, reconociendo que cada persona carga con sus propios conflictos.

Goldie Hawn y Kurt Russell: la pareja que formó la familia de Kate Hudson

Aunque Goldie Hawn y Kurt Russell se conocieron desde finales de los años 60 mientras trabajaban en la película musical de Disney The One and Only, Genuine, Original Family Band, su relación amorosa comenzó mucho tiempo después.

Fue en 1983 cuando se reencontraron y empezaron su historia como pareja. Desde entonces han permanecido juntos durante más de cuatro décadas, convirtiéndose en una de las relaciones más estables de Hollywood.

Antes de su relación, ambos ya tenían hijos de matrimonios anteriores. Goldie tenía a Oliver y Kate, mientras que Russell era padre de Boston Russell, fruto de su matrimonio con la actriz Season Hubley.

En 1986 la familia creció con el nacimiento de Wyatt Russell, el único hijo que Goldie y Kurt tuvieron juntos.

Kate Hudson y el legado artístico de su familia

Crecer en una familia ligada al entretenimiento influyó naturalmente en su camino. Kate Hudson decidió seguir los pasos de su madre y se convirtió en actriz desde joven, consolidando una carrera con películas como Almost Famous, por la que recibió una nominación al Oscar.

Cuando en años recientes surgió el debate sobre el nepotismo en Hollywood, Hudson respondió con franqueza: para ella, el apellido puede abrir puertas, pero lo que realmente importa es el trabajo y la disciplina.