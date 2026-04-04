Camila Sodi celebra sus 40 años por adelantado en París y comparte emotivas fotos

Con unas emotivas imágenes desde París, Francia, la actriz y cantante mexicana Camila Sodi celebró por adelantado su cumpleaños en uno de los destinos más románticos del mundo: la capital de Francia.

Aunque su cumpleaños es el próximo 14 de mayo, cuando la actriz cumplirá 40 años, decidió compartir con sus amigos y seguidores un momento muy especial previo a la fecha oficial, rodeada de bellos paisajes y un ambiente lleno de celebración.

Camila Sodi celebra su pre cumpleaños en París

A través de una galería de fotos publicada en sus redes sociales, se puede ver a la actriz sonriente mientras canta “Las Mañanitas” en un restaurante de París, en Francia.

En las imágenes, Camila aparece con lo que parece ser una bebida tipo frappé que lleva una vela encendida a manera de pastel, con la que decidió adelantar su celebración.

Las fotografías también muestran algunas postales y panorámicas de la ciudad, uno de los destinos más visitados del mundo por su belleza, historia y su fama como uno de los lugares más románticos.

“THE ART OF JOY 1-2-5-6: Festejando mis 40 años en París, un mes antes de mi cumpleaños para que estén mis amorcitos frenchies y mis cachorros. Joyeux anniversaire pour moi”, escribió la actriz para acompañar la publicación.

Reacciones que recibió Camila Sodi por su celebración adelantada

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores y ya suma más de 17 mil reacciones, además de decenas de comentarios.

Entre quienes reaccionaron a la publicación destacan algunos famosos como Juanpa Zurita, Luis Ernesto Franco, Aislinn Derbez y Ximena Sariñana.

Además, muchos de sus fans aprovecharon la ocasión para enviarle mensajes de cariño y adelantarse a felicitarla por su cumpleaños número 40.

Camila Sodi celebra su cumpleaños por adelantado en París Foto: @camilasodi_

¿Quién es Camila Sodi?

Camila Sodi nació el 14 de mayo de 1986 y debutó como actriz cuando tenía apenas 18 años. Desde entonces, su talento la ha llevado a participar en diversos proyectos de cine, televisión y plataformas de streaming.

A lo largo de su carrera ha formado parte de producciones que han tenido buena respuesta del público, destacando tanto en audiencia como en taquilla.

Camila Sodi celebra su cumpleaños por adelantado en París Foto: @camilasodi_

Sin duda, este nuevo cumpleaños no solo marca una celebración personal para la actriz, sino también un momento para reconocer una sólida trayectoria artística que la ha convertido en una figura querida por el público.