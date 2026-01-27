Kunno y Aneliz Aguilar se disputan el lugar de ‘dama de honor’ en la boda de Ángela y Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal alistan detalles para su boda religiosa planeada para este año, y aunque la pareja ha mantenido gran parte de los detalles en total discreción, poco a poco van saliendo a la luz algunas curiosidades que rodean el esperado enlace.

Sin embargo, fue Kunno, un amigo cercano a la famosa pareja quien reveló que existe una “pelea” con Aneliz Aguilar, hermana de la cantante, en plena organización del evento.

Aunque Ángela y Nodal se casaron por el civil en 2024, la ceremonia religiosa sigue siendo uno de los acontecimientos más esperados del espectáculo y hasta ahora, la pareja no ha confirmado la fecha exacta, pero se sabe que la boda se celebrará en mayo y que podría realizarse durante la primavera de 2026.

Trascendió además que el escenario elegido sería el Rancho El Soyate, emblemática propiedad de la Dinastía Aguilar.

¿Qué dijo Kunno sobre Aneliz Aguilar?

En un encuentro con medios de comunicación, Kunno reveló que el desacuerdo con Aneliz no es nada serio y tiene que ver con el papel que ambos desean tener durante la ceremonia, y es que, de acuerdo con el influencer, los dos quieren ser “dama de honor”, un título que, al parecer, solo podrá tener una persona.

“Les andaba contando que nos andamos peleando la dama de honor entre Aneliz y yo, pero bien, estamos felices”, comentó el influencer, dejando claro que todo se maneja en un ambiente de confianza y cariño, sin afectar la relación que mantiene con la familia Aguilar.

Kunno también adelantó que su asistencia a la boda aún no está garantizada, ya que está por iniciar un proyecto importante en su carrera, aunque no dio muchos detalles, recientemente se confirmó su participación en La casa de los famosos de Telemundo, un reality que podría extenderse varios meses y coincidir con la fecha del enlace religioso.

Kunno aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal y según explicó, muchas de estas versiones nacen en redes sociales y no reflejan la realidad de la pareja.

“Eso lo hace la gente… yo sé cuándo sí y cuándo no, y nada”, aseguró, restando importancia a las especulaciones.

Incluso bromeó con que algunas historias son tan elaboradas que podrían servir como argumento para una telenovela.

*brc