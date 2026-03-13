¿Una cafetería? Así luce hoy la casa de Juan Gabriel en Playas de Tijuana

Durante años, la residencia ubicada frente al mar en Playas de Tijuana fue uno de los lugares más especiales para Juan Gabriel.

El icónico compositor mexicano, autor de éxitos que marcaron a generaciones, utilizó esta propiedad durante más de 30 años. Era uno de sus refugios favoritos cuando buscaba tranquilidad lejos de los escenarios, de las giras y de la atención mediática que lo acompañó durante toda su carrera.

En este espacio privado, Juan Gabriel encontraba un lugar para descansar, convivir con amigos cercanos y recargar energías después de largas jornadas de trabajo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la casa ha comenzado una nueva etapa que ha despertado la curiosidad de fans.

De refugio del “Divo de Juárez” a cafetería

Hoy ese mismo inmueble abre sus puertas de una manera distinta. La casa ha sido transformada en DORIA Café, un establecimiento que permite a cualquier persona entrar, sentarse y disfrutar un momento tranquilo en un sitio que forma parte de la historia personal del cantante.

El concepto del lugar mezcla la experiencia de una cafetería con el valor simbólico que tiene la casa para quienes admiran la trayectoria de Juan Gabriel.

Para muchos visitantes, no se trata solamente de ir a tomar café. También es la oportunidad de acercarse a un lugar donde uno de los artistas más influyentes de México pasó momentos importantes de su vida lejos del ojo público.

El ambiente del sitio busca mantener una atmósfera relajada, donde la calma del mar y la historia del lugar se combinan para crear una experiencia distinta dentro de la ciudad.

Un lugar que guarda recuerdos del cantante

Quienes han visitado la nueva cafetería coinciden en algo: el sitio conserva una energía especial.

Algunas personas comentan que el ambiente invita a detenerse por un momento, respirar y desconectarse del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

Tal vez se deba a la historia que guardan las paredes del lugar. O quizá a la ubicación privilegiada frente al océano que caracteriza a Playas de Tijuana.

Juan Gabriel Especial

En una época en la que cada vez más personas buscan espacios para relajarse y cuidar su bienestar emocional, lugares como este se convierten en pequeños refugios urbanos.

Así, la antigua casa de Juan Gabriel se transforma en un sitio donde el público puede pasar un momento tranquilo mientras recuerda el legado de uno de los artistas más importantes de la música en español.

Las diferentes casas de Juan Gabriel

A lo largo de su vida, Juan Gabriel tuvo varias casas en distintas ciudades, muchas de ellas relacionadas con momentos clave de su carrera.

Una de las más conocidas se encuentra en Ciudad Juárez, lugar que inspiró su apodo de “Divo de Juárez”. Esa residencia se convirtió con el tiempo en un punto emblemático para los seguidores del artista.

También destacó su famosa casa en Ciudad de México, donde el compositor pasó largas temporadas mientras desarrollaba su carrera musical.

Cada uno de estos lugares formó parte de la vida de Juan Gabriel y de su historia personal, convirtiéndose con el paso de los años en sitios que despiertan la curiosidad de sus seguidores.

Un nuevo espacio para recordar su legado

La transformación de la casa de Juan Gabriel en DORIA Café representa una manera diferente de mantener viva la memoria del artista.

En lugar de permanecer cerrada o convertirse en un espacio privado, la propiedad ahora puede ser visitada por personas que desean conocer un poco más sobre el entorno donde el cantante encontró tranquilidad durante años.

Quienes pasan por el lugar suelen coincidir en algo al salir: más allá del café, el sitio invita a hacer una pausa, disfrutar del momento y conectar con la historia que guarda.

Doria

Si algún día visitas Playas de Tijuana, tal vez valga la pena detenerse unos minutos en este rincón que alguna vez fue parte de la vida de una de las figuras más queridas de la música mexicana.

Pedir un café, sentarse frente al mar y dejar que el lugar cuente su propia historia puede ser, para muchos fans, una forma especial de recordar al eterno “Divo de Juárez”.

AAAT*