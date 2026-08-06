¿Kit Connor como Cíclope en X-Men? Esto se sabe del nuevo mutante de Marvel

Kit Connor interpretará a Cíclope en la nueva película de X-Men de Marvel Studios, según lo revelado por Deadline en una exclusiva.

Dicho reporte se da luego de que la misma fuente confirmó a Samara Weaving como Emma Frost, lo que refleja que el proceso de casting del equipo mutante del Universo Cinematográfico de Marvel avanza con fuerza.

Kit Connor sería el nuevo Cíclope en X-Men

Kit Connor como Cíclope en X-Men. FAMOUS

Lo que trasciende es que el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, siguieron el mismo proceso de selección por el que pasó Samara Weaving, es decir, reuniones y audiciones con distintos candidatos.

Luego de que un grupo reducido de actores hizo las pruebas correspondientes después del 4 de julio, el estudio al fin se decidió por Connor la semana pasada.

El actor británico tiene gran trayectoria ya que inició con su carrera desde niño con proyectos en cine y televisión.

Connor es mayormente reconocido por su interpretación en la exitosa serie Heartstopper de Netflix con el papel de Nick Nelson, cuya actuación le valió grandes reconocimientos.

Desde entonces, su participación en películas, producciones teatrales y proyectos de gran alcance, le han dado suficiente experiencia para consolidarse ahora como una de las jóvenes promesas de la actuación.

El reto de interpretar a Cíclope

Connor llega a Marvel Studios con el reto de interpretar a Cíclope, cuyo nombre real es Scott Summers, uno de los miembros fundadores y el líder más reconocido de los X-Men.

Este personaje es clave en X-Men. Su mutación le permite lanzar poderosos rayos de energía por los ojos, por lo que debe usar un visor o lentes especiales de cuarzo rubí para controlar su poder.

Además de ser un estratega brillante, es conocido por su relación con Jean Grey y por ser uno de los alumnos más importantes del Profesor Xavier.

En el cine, el papel de ‘Cyclops’ lo ha interpretado en el pasado:

James Marsden: dio vida a la versión adulta de Cyclops en la trilogía original (X-Men de 2000, X2 de 2003 y X-Men: The Last Stand de 2006). También regresará como el personaje en Avengers: Doomsday.

Tim Pocock: interpretó a un joven Scott Summers en X-Men Origins: Wolverine (2009).

Tye Sheridan: encarnó una versión adolescente del personaje en X-Men: Apocalypse (2016), Deadpool 2 (cameo, 2018) y Dark Phoenix (2019).

¿Qué se sabe sobre la nueva película de X-Men?

La película de X-Men para Marvel Studios será dirigida por Jake Schreier, quien ya dirigió Thunderbolts* (2025), y escrita por Lee Sung Jin (Beef) y Joanna Calo (The Bear).

Por el momento, no hay más detalles sobre la trama, pero los fanáticos ya están eufóricos por lo poco que se ha revelado de la nueva película.

Lo que se sabe hasta ahora es que esta cinta será un reinicio de los X-Men dentro del MCU, separado de las películas producidas anteriormente por 20th Century Fox.

Antes de ese reinicio, Marvel reunirá a varios actores clásicos de los X-Men, como James Marsden, Ian McKellen, Alan Cumming y Rebecca Romijn, en Avengers: Doomsday (2026), que servirá como puente entre la antigua saga y la nueva generación de mutantes.

Pese a lo anterior, la película de X-Men de Marvel Studios será protagonizada por un elenco totalmente renovado.

¿A quién le ganó Connor el papel de Cyclops?

Kit Connor como Cíclope en X-Men. LMK MEDIA

Con la elección de Connor para interpretar a Cíclope en X-Men, la cual fue filtrada, antes sonaban ya algunos nombres para el papel.

Los principales que sonaban eran Cooper Hoffman, protagonista de Camina o muere, y Drew Starkey, de Outer Banks.

Hoffman incluso salió a desmentir públicamente su participación en el proyecto semanas antes de este anuncio, aunque dejó claro que le encantaría formar parte de X-Men en algún momento.

No obstante, con la elección de Connor ya confirmada, esos rumores quedan finalmente resueltos.