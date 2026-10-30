La millonaria deuda que asfixia a Kevin Federline tras el fin de la manutención de Britney Spears

La vida financiera de Kevin Federline vuelve a estar bajo los reflectores, esta vez por una millonaria deuda bancaria que podría complicar aún más su economía. A casi dos años de que Britney Spears realizara el último pago de manutención para los dos hijos que tuvieron durante su matrimonio, el exbailarín enfrenta una demanda por más de 117 mil dólares.

¿Cuál es la suma de la deuda de Kevin Federline?

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por medios como PEOPLE y Page Six, City National Bank reclama a Federline un total de 117 mil 704.77 dólares por tres compromisos financieros: una tarjeta de crédito, una línea de crédito personal y un sobregiro bancario.

Kevin Federline vuelve a estar en el centro de la polémica por una deuda bancaria que supera los 117 mil dólares Archivo

El exesposo de la llamada Princesa del Pop, quien actualmente tiene 48 años, habría dejado de cumplir con los pagos correspondientes a estas cuentas.

Uno de los detalles que más llaman la atención del caso es el momento en que se originaron las obligaciones. Según la demanda, Federline abrió una cuenta con la institución bancaria a finales de noviembre de 2024, prácticamente en las mismas fechas en que concluyeron los depósitos que recibía de Spears por concepto de manutención infantil.

Los documentos también especifican los intereses que el banco exige por cada adeudo: 20.5 por ciento para la tarjeta de crédito, 7.5 por ciento para la línea de crédito personal y 18 por ciento para el sobregiro.

Aunque los plazos para liquidar estas obligaciones vencieron entre abril de 2025 y agosto de 2026, el monto reclamado continúa pendiente, según la acusación. Hasta el momento de los reportes, el abogado de Federline no ha ofrecido una postura pública sobre esta nueva demanda.

City National Bank lo demandó por una tarjeta de crédito, una línea de crédito personal y un sobregiro que acumulan más de 117 mil dólares. Archivo

La nueva demanda bancaria del exesposo de Britney Spears

Este no es el primer problema financiero de esta naturaleza que enfrenta el exmarido de Britney Spears durante 2026. En marzo, Bank of America también inició acciones legales en su contra por una supuesta deuda de 12 mil 186.64 dólares relacionada con una tarjeta de crédito.

Sin embargo, aquel procedimiento tuvo un desenlace distinto: en junio, la institución solicitó que el caso fuera desestimado de manera definitiva, lo que apunta a que el adeudo habría sido resuelto.

Kevin Federline enfrenta un nuevo desafío financiero: una demanda bancaria que incluye intereses de hasta 20.5 por ciento por obligaciones pendientes. Archivo

La nueva reclamación de City National Bank, por una cantidad considerablemente mayor, vuelve a colocar las finanzas de Federline en el centro de la conversación.

¿Cuánto dinero le daba Britney Spears a Kevin Federline?

Durante su matrimonio, celebrado en 2004 y terminado oficialmente en 2007, Britney y Kevin tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James. Después de su separación, Federline obtuvo la custodia principal de los menores y recibió inicialmente 40 mil dólares mensuales por concepto de manutención.

La cantidad se redujo a 20 mil dólares cuando Sean Preston cumplió 18 años. Los depósitos continuaron hasta noviembre de 2024, cuando Jayden terminó la secundaria y concluyó la obligación de Spears, de acuerdo con lo establecido por la legislación de California.

Además de estos pagos, Federline recibió una pensión conyugal de 20 mil dólares mensuales durante la mitad de los 26 meses que duró su matrimonio con la cantante.

Kevin Federline atraviesa un nuevo episodio financiero luego de que terminara la manutención que recibía de Britney Spears para sus dos hijos. Archivo

¿En qué gastaba Kevin Federline el dinero que recibía de Britney Spears?

En octubre de 2025, el exbailarín publicó sus memorias, You Thought You Knew, donde abordó su relación con Spears, la crianza de sus hijos y las cantidades que recibió después del divorcio.

En el libro defendió el uso de esos recursos y aseguró que mantener a los niños en un entorno estable representaba gastos muy elevados.

En sus memorias, el exbailarín explicó por qué, según su versión, los pagos de manutención no eran suficientes para cubrir los gastos familiares. Archivo

La gente escucha cifras como esas y piensa que tienes la vida financiera resuelta. Pero la realidad está muy lejos de eso”, escribió.

También explicó que el dinero prácticamente desaparecía en cuanto llegaba, debido a los costos de vivienda, transporte, seguridad y cuidado infantil. Según su versión, criar a dos niños pequeños en Los Ángeles implicaba mantener un nivel de vida que requería importantes recursos económicos.

Actualmente, no se conocen detalles concretos sobre una fuente de ingresos estable de Federline. El exbailarín y DJ ha concentrado parte de su actividad pública reciente en la promoción de sus memorias, en las que ofrece su perspectiva sobre los años que compartió con la estrella pop.

Mientras tanto, la demanda de City National Bank añade un nuevo capítulo a la historia financiera de quien durante años recibió dinero de Britney Spears. Por ahora, será el desarrollo del proceso judicial el que determine cómo se resolverá el adeudo.