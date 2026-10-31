La Maldita Vecindad celebró 40 años de trayectoria con un show lleno de ska, baile y xoloitzcuintles

Frente a 15 mil personas que se dieron cita en la Arena Ciudad de México, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio reafirmaron, entre paz, baile, celebración y recuerdo a las tradiciones, y un puñado de éxitos porqué siguen siendo una de las bandas más vigentes de México tras 40 años de existencia.

La fiesta comenzó 13 minutos después de las nueve de la noche. Las luces del recinto se apagaron, el güiro y las trompetas comenzaron a sonar anunciando que La Maldita estaba lista para celebrar no sólo sus cuatro décadas de existencia sino también las tradiciones mexicanas.

Una pareja de figuras prehispánicas con su respectiva ofrenda se mantuvo en medio del escenario, mientras que una catrina lo hizo sentada al borde del mismo creando la esencia perfecta de la próxima fecha del Día de Muertos.

Profundamente agradecido de caminar con ustedes estos 40 años, banda. Esta noche es mágica, gracias por venir a celebrar con nosotros la noche de la música y la unidad, por venir a honrar a nuestros ancestros. “Bienvenidos todos a esta gran celebración de paz y baile”, lanzó Roco mientras en las pantallas humo, desierto, caballos a galope y bosques unieron al público con la armonía de la riqueza natural que tiene nuestro país. “que comience la fiesta de paz y baile”, lanzó el vocalista.

Así, llegó Solín como rola abridora de la noche, haciendo que el público se levantara de sus asientos y comenzara a saltar en conjunto con los de la cancha. Roco emulaba al pachuco mexicano con su baile y su atuendo, mientras el fuego en el escenario predecía lo que sería la noche.

La Maldita Vecindad sacó sus mejores pasos

Y, como si fuera una orden, el ska de Bailar hizo que el vocalista de la banda sacara sus mejores pasos junto a una catrina y un catrín que se le unieron en el escenario, mientras solo aquellos fans de hueso colorado sabían el tema y lo coreaban.

Roco, vocalista de La Maldita, no pierde ninguna oportunidad para mostrar sus mejores pasos de baile. Foto: Eduardo Jiménez

Eso, aquí estamos todos juntos con la gente que amamos, se acuerdan de hace como cinco años que nos tuvimos que resguardar, ese tiempo quedó atrás, pero dejo una gran enseñanza y fue que la mejor medicina es estar cerca de quienes amamos. En este tiempo estamos juntos, estamos sanos y estamos vivos, dijo Roco para hacer un ritual para sacar todas las malas energías, haciendo que el público levantara las manos y las sacudiera.

José José se hace presente en el concierto

Lo pasado, pasado, el tema que se hiciera famoso en voz de José José y que La Maldita lo retomó en el disco homenaje al Príncipe de la canción de 1998, hizo cantar no sólo aquellos que la aprendieron con él, sino a las nuevas generaciones que lo aprendieron con La Maldita. Cientos de voces unidas en una sola voz pidiendo un abrazo para el amor, y en la pantalla, un video de los primeros shows de la banda se proyectaba.

Mientras que en la pantalla se proyectaron los carteles de diferentes shows que la banda ha ofrecido en apoyo a luchas sociales como la del EZLN, la fiesta continuaba con Quinto Patio Ska, donde la gente no perdió oportunidad de mover el esqueleto… nunca mejor dicho. "Esta noche de Día de muertos, paz y baile", gritó el pachuco.

Esto va dedicado a todos los corazones que han sacrificado todo para amar. Parece que esta más permitido el odio y las guerras que amar. Esta va dedicada a toda la banda arcoíris”, dijo el vocalista antes de que llegara Rafael, rola de su primer disco.

Y entonces el icónico bolero inmortalizado por La Sonora Santanera y de autoría de Rafael Hernández, de 1935, se apoderó del recinto de la alcaldía Azcapotzalco. Sí, Perfume de Gardenias, puso a todos los pachucos a bailar. "Esta canción nos hace recordar a nuestros padres, a nuestros abuelitos; de esas que son para llevar serenata, digamos que es como la abuelita de Kumbala, esta es nuestra versión skasera", dijo.

Con una dedicatoria especial a las mujeres, especialmente "para las madres buscadoras", La Maldita dio vida a ese tema que invita moverse de manera cadenciosa: Mujer, la cual tiene una salida explosiva.

"África vive en América, en el corazón de México, esta canción la van a bailar todos porque dice…", dijo Roco cuando comenzaron las primeras notas de Chango, un clásico de la banda que sólo toca en ocasiones especiales, y qué mejor oportunidad que celebrar sus 40 años y el Día de Muertos.

Música guerrera, Don palabras –en donde Roco parecía se iba a desarmar por la manera que tiene de bailar– y la Cumbia del Xoloitzcuintle, donde tuvieron como invitada especial a La India Colombia, continuaron en la selección de la noche, poniendo al público a bailar, cantar, levantar la chela y, sobre todo, unirse en un solo propósito: disfrutar la gran fiesta en la vecindad.

Tras una breve pausa donde la banda recibió un reconocimiento, llegó el momento acústico de la noche, algo no muy común en los shows de La Maldita, pero como dijo Roco, "aquí hay de todo".

Este es el momento especial para todos nosotros donde pensamos en todos aquellos que amamos y que trascendieron a otro plano. Queremos dedicar este bloque de canciones a todos aquellos que ya no están en especial a nuestro hermano Sax, que hoy es su cumpleaños, dijo Roco pidiendo al público que encendieran sus celulares como velitas para los muertos.

La Maldita Vecindad abrió sus puertas para honrar su legado y a sus ancestros con una fiesta llena de paz y baile. Foto:Eduardo Jiménez

Así, con una Maldita Vecindad ataviada en ropa blanca, llegó La Martiniana. “Gracias carnal, gracias por la música, siempre vivo en los corazones de todos”, dijo Roco en referencia a Sax, el saxofonista de la banda que falleció en 2021.

Tatuaje, Rita Bonita, dedicada a Rita Guerrero, Vuelta tras vuelta y Con sólo tocarte fueron las canciones que completaron uno de los sets más íntimos de la banda, donde las flores y el papel picado que se encontraba en el escenario tuvo su momento protagónico.

Y si bien la fiesta había estado moderadamente controlada, con Mojado se vislumbró lo que venía… una cascada de clásicos que enloquecieron a los presentes que no pararon de bailar con toda la energía que les quedaba.

Como si fuera una ráfaga de metralleta de amor, La Maldita disparó sin parar cada una de las canciones que han marcado su historia de manera contundente. Pata de perro, Toño, Los agachados, Un gran circo, Poco de sangre y Pachuco, le robaron la energía, los bailes, los gritos y la energía al público, no sin antes darles un respiro para terminar con Kumbala.