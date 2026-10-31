The Doors está de luto: reportan la muerte de Lynn Krieger, esposa de Robby Krieger

Lynn Krieger, esposa del guitarrista de The Doors, Robby Krieger, murió a los 79 años. La noticia fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ, que citó a fuentes con conocimiento directo del fallecimiento.

De acuerdo con el reporte, Lynn murió mientras dormía el jueves, después de enfrentar una larga enfermedad. Aunque los servicios de emergencia acudieron a su domicilio en Beverly Hills, California, ya no pudieron hacer nada por ella.

TMZ informó que los paramédicos recibieron una llamada poco antes del mediodía por un posible paro cardíaco. Al llegar, bomberos y policías encontraron que la mujer ya había fallecido. Las autoridades también recibieron un aviso sobre una muerte por causas naturales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial del fallecimiento. Tampoco se han compartido más detalles sobre la enfermedad que enfrentaba Lynn, por lo que la información disponible sobre su muerte sigue siendo limitada.

La noticia representa un momento difícil para Robby Krieger, quien compartió con ella más de cinco décadas de matrimonio y formó una familia.

¿Quién era Lynn Krieger y cómo conoció al guitarrista de The Doors?

Lynn Ann Veres, su nombre de nacimiento, creció en Fords, Nueva Jersey. Durante su adolescencia se mudó a Nueva York, donde comenzó a trabajar como bailarina en distintos clubes nocturnos, entre ellos Wagon Wheel y Peppermint Lounge.

Fue precisamente en la escena nocturna neoyorquina donde conoció a los integrantes de The Doors en 1967. En aquella época, la banda ya comenzaba a consolidarse como uno de los nombres importantes del rock estadounidense.

Antes de iniciar su relación con Robby Krieger, Lynn tuvo un breve romance con Jim Morrison, vocalista de la agrupación. Tiempo después comenzó su historia con el guitarrista, con quien finalmente se casó en 1972.

Lynn Ann Veres, su nombre de nacimiento, creció en Fords, Nueva Jersey. Reddit

Su relación se mantuvo durante décadas, incluso después de que The Doors dejó de contar con Morrison, quien murió en 1971. Mientras Robby continuó desarrollando su carrera musical, Lynn mantuvo una vida más alejada de los reflectores.

Juntos tuvieron un hijo llamado Waylon Krieger. A diferencia de su esposo, Lynn no tuvo una presencia pública constante dentro de la industria musical, aunque su historia quedó ligada a una de las bandas más importantes del rock.

Robby Krieger y el legado de The Doors

Robby Krieger fue uno de los integrantes fundamentales de The Doors. Como guitarrista, participó en la creación de canciones que se convirtieron en referentes del rock, entre ellas Light My Fire, tema que ayudó a llevar a la agrupación a la fama internacional.

La banda se formó en Los Ángeles en 1965 y alcanzó gran popularidad gracias a su sonido y a la presencia escénica de Jim Morrison. Tras la muerte del cantante, los integrantes restantes intentaron continuar con el proyecto, aunque con el paso del tiempo cada uno desarrolló su propio camino musical.

The Doors Instagram: officialrobbykrieger

Krieger siguió activo como músico y ha mantenido vivo el repertorio de la agrupación a través de distintos proyectos y presentaciones.

La muerte de Lynn, reportada por TMZ, vuelve a poner la atención sobre la vida personal del guitarrista, quien estuvo casado con ella desde principios de los años setenta. Por ahora, no se han difundido detalles adicionales sobre los servicios funerarios ni se conoce si la familia emitirá un comunicado.