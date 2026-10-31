Heidi Klum revela su disfraz de Halloween 2026 y deja a todos con la boca abierta

Heidi Klum volvió a demostrar por qué cada año sus disfraces de Halloween se convierten en uno de los temas más comentados de la temporada. La modelo alemana llegó a su tradicional fiesta en Nueva York con una transformación que tomó por sorpresa a sus invitados y seguidores, esta vez apareció convertida en una enorme mano monstruosa, con sangre, uñas rojas y anillos.

Durante semanas, Klum había alimentado la curiosidad de sus fans con fotografías y videos en Instagram. Incluso adelantó que su disfraz de 2026 podría ser el mejor que había hecho hasta ahora, así que las expectativas estaban bastante altas.

La revelación ocurrió durante la alfombra roja de su fiesta anual, frente al Hard Rock Hotel de Nueva York. Ahí quedó claro que la modelo y su equipo habían preparado una caracterización muy distinta a las que había presentado en años anteriores.

Las pistas que compartió Heidi Klum antes de Halloween

Como cada año, Heidi Klum no dejó que el misterio se resolviera tan fácilmente. Antes de mostrar el resultado, publicó varias imágenes que provocaron toda clase de teorías entre sus seguidores.

Algunos pensaron que podía aparecer como una criatura inspirada en "La Sustancia", la película de terror protagonizada por Demi Moore. Otros apostaron por una especie de escena de autopsia, debido a las fotografías que mostraban formas extrañas, texturas que parecían órganos y detalles que recordaban a criaturas marinas.

Como cada año, Heidi Klum no dejó que el misterio se resolviera tan fácilmente. Getty Images via AFP

También hubo quienes se fijaron en los bocetos que aparecían en algunas de sus publicaciones. Estos parecían tener relación con los personajes de El cristal encantado, la película de fantasía de los años 80. Sin embargo, las pistas no necesariamente apuntaban a una referencia cinematográfica específica.

Un día antes de Halloween, Klum compartió otro acercamiento a su caracterización. En esa ocasión mostró lo que parecía ser la boca de la criatura: en lugar de dientes convencionales tenía unas protuberancias y una estructura sin labio inferior, con varios surcos marcados.

También hubo quienes se fijaron en los bocetos que aparecían en algunas de sus publicaciones. Getty Images via AFP

Las imágenes fueron suficientes para mantener la conversación entre sus seguidores, que intentaban adivinar qué estaba preparando la modelo.

Mike Marino estuvo detrás de la transformación

La caracterización también contó con la participación del maquillador Mike Marino, colaborador habitual de Heidi Klum en sus disfraces más elaborados.

Horas antes de la presentación, la modelo publicó un video en el que se veía a Marino trabajando con diferentes mezclas de pintura roja y sangre artificial. En las imágenes, el especialista aplicaba el material sobre varias prótesis, como parte del proceso para conseguir el aspecto final.

No es la primera vez que Klum apuesta por una transformación que requiere horas de maquillaje, piezas especiales y un equipo de profesionales. En años anteriores ha aparecido como medusa, E.T., pavo real, gusano gigante y hasta un ciborg futurista.

Por eso, su fiesta de Halloween se ha convertido en una cita esperada por quienes siguen sus propuestas. La modelo suele guardar el secreto hasta el último momento y compartir algunas pistas para que sus fans intenten descubrir el personaje antes de la alfombra roja.

En 2026, la apuesta fue una mano monstruosa con detalles sangrientos, manicure rojo y grandes anillos. Una vez más, Heidi Klum consiguió que la atención de Halloween también estuviera puesta en su disfraz.