Fans de Star Wars adelantan el “May the 4th” con épico desfile

Decenas de fans de la Guerra de las Galaxias adelantaron el festejo por el día de la saga que se celebra este lunes 4 de mayo.

Los fanáticos de Stars Wars acudieron al Retro Fest CDMX que se celebró este domingo en el centro de convenciones de Churubusco.

Foto: Jonás López

Fueron disfrazados de jedis, clone troopers, mandalorianos, sith, tusken raiders, reina Amidala, Darth Vader o diferentes integrantes de la familia Skywalker.

Mauricio Enríquez, un coleccionista, indicó que el día de Stars Wars se celebra el 4 de mayo por la frase en inglés “May the 4th Be With You” que se parece a “May the Force Be With You” o que la Fuerza Te Acompañe.

El día es mañana (lunes) cuatro de mayo, pero aprovechamos que es domingo y se realizó el Retro Fest. Lo más interesante es que Stars Wars a trascendido las generaciones y vemos desde niños hasta adultos mayores disfrutando”, dijo.

Foto: Jonás López

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

El 4 de mayo se ha convertido en una fecha clave para los seguidores de Star Wars, quienes cada año encuentran cualquier pretexto para celebrar su saga favorita.

Aunque muchos creen que se trata de un día oficial, en realidad todo comenzó con un simple pero ingenioso, juego de palabras. En inglés, “May the 4th be with you” suena muy parecido a la famosa frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), y fue justo eso lo que detonó todo.

La idea empezó a circular entre fans poco después del estreno de la primera película en 1977, pero uno de los primeros registros más conocidos apareció en 1979, cuando se utilizó en Reino Unido en un mensaje relacionado con la llegada al poder de Margaret Thatcher.

Foto: Jonás López

Con los años, la celebración fue creciendo poco a poco. Primero entre comunidades de fans, luego en redes sociales, y más adelante con eventos, proyecciones y todo tipo de actividades. Incluso figuras públicas como el expresidente de Estados Unidos Joe Biden se han sumado a la conversación, como ocurrió cuando recibió al actor Mark Hamill en la Casa Blanca.

El boom fue aún mayor después de que The Walt Disney Company adquiriera Lucasfilm, ya que el 4 de mayo también se convirtió en una oportunidad para lanzar productos, promociones y eventos especiales.

Foto: Jonás López

Eso sí, no todos los fans están encantados con esta parte más comercial. Algunos consideran que el espíritu original se ha ido perdiendo, aunque eso no ha frenado el entusiasmo de nuevas generaciones.

Hoy, el “May the 4th” se celebra en distintas partes del mundo, desde reuniones de fans hasta eventos bastante curiosos, demostrando que la Fuerza sigue más vigente que nunca.

Foto: Jonás López

Lo que comenzó como un juego de palabras entre fans hoy une a distintas generaciones alrededor de Star Wars. Más allá de lo comercial o lo masivo que se ha vuelto, la fecha sigue siendo un reflejo del impacto cultural de la saga y del entusiasmo de su comunidad, que año con año mantiene viva la Fuerza.

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