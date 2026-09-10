Kenia Os posa junto a Anna Wintour en la New York Fashion Week 2026

Kenia Os fue parte de los invitados al show que Tommy Hilfiger presentó en The Plaza Hotel, uno de los recintos más emblemáticos de Manhattan. Las imágenes de su aparición comenzaron a circular entre sus seguidores, quienes destacaron que la intérprete volvió a ocupar un espacio importante dentro de la conversación de moda internacional.

La presencia de Kenia se dio en el regreso de Tommy Hilfiger al calendario de New York Fashion Week, donde la marca presentó su colección Primavera 2027. El CFDA había informado previamente que Tommy Hilfiger formaba parte de las firmas que regresaban a la semana de la moda neoyorquina esta temporada.

Kenia Os comparte front row con Anna Wintour

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Kenia Os en el front row, donde coincidió con Anna Wintour, figura central de la industria de la moda.

Videos y fotografías difundidos tras el desfile muestran a la cantante mexicana en la zona de invitados principales del evento, lo que provocó comentarios de sus fans sobre el crecimiento que ha tenido dentro de espacios internacionales más allá de la música.

La imagen también conectó con lo ocurrido en 2025, cuando Kenia Os tuvo una presencia más extensa en New York Fashion Week. En aquella ocasión, el CFDA registró su asistencia al evento de apertura de la temporada junto a Peso Pluma y figuras como Anna Wintour, Thom Browne, Michael Kors, Anna Sui y Vera Wang.

Kenia Os también posó junto a JISSO de Blackpink Instagram: Kenia Os

Tommy Hilfiger convierte The Plaza Hotel en pasarela

El desfile de Tommy Hilfiger tuvo como escenario The Plaza Hotel, frente a Central Park.

La elección del lugar no fue casual. En julio, PVH informó que Tommy Hilfiger tomaría The Plaza para su show Primavera 2027, con una propuesta pensada como un regreso a Nueva York desde la mirada del diseñador. La marca también recordó que el hotel tiene un significado personal para Hilfiger, pues él y su esposa Dee vivieron durante más de una década en un penthouse del inmueble.

El show reunió a más de 50 celebridades e invitados de distintas áreas del entretenimiento, la moda y el deporte. Entre los asistentes estuvieron Camila Cabello, Jisoo, Kate Moss, Suni Lee, Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns, de acuerdo con New York Post.

Gigi Hadid abre el desfile de Tommy Hilfiger

Gigi Hadid abrió el desfile de Tommy Hilfiger, mientras que la cantante Slayyyter realizó una presentación durante el evento. La colección apostó por una reinterpretación del estilo preppy estadounidense, con prendas de proporciones amplias, polos, pantalones plisados y camisas asimétricas.

El desfile funcionó también como una extensión de la campaña reciente de la marca, que reunió a figuras como Travis Kelce, Gigi Hadid, Jisoo, Peggy Gou, Frances Tiafoe y Carmelo Anthony en The Plaza Hotel.

New York Fashion Week 2026 inicia con grandes firmas

La New York Fashion Week correspondiente a la temporada Primavera-Verano 2027 se realiza del 10 al 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del CFDA.

Entre las firmas programadas para esta edición aparecen marcas como Tommy Hilfiger, Michael Kors, Calvin Klein, Carolina Herrera, Tory Burch, Anna Sui, Thom Browne y Coach, entre otras. El CFDA también informó que algunas presentaciones se transmitirán dentro de NYFW Live desde Rockefeller Center.