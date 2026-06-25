¡Kenia Os de incógnito! Así se coló al Ángel para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana

La victoria de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia reunió a miles de personas en el Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma para celebrar el resultado. Entre quienes acudieron también estuvo Kenia Os, aunque muy pocos se dieron cuenta.

La cantante compartió en redes sociales varios videos de esa noche y mostró que recorrió las calles de la Ciudad de México con una máscara de luchador, lo que le permitió mezclarse entre los aficionados sin llamar demasiado la atención.

¡Kenia Os de incógnito! Así se coló la cantante al Ángel para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana IG keniaos

Así fue la celebración de Kenia Os tras el triunfo de México

A través de sus redes sociales, Kenia Os mostró algunos momentos de la celebración después del triunfo de la Selección Mexicana.

Para evitar ser reconocida, la intérprete de "Ruleta Rusa" usó una máscara de luchador color magenta, además de ropa cómoda y un look muy casual.

Gracias a eso pudo caminar por el Paseo de la Reforma junto con el resto de los aficionados. En los videos también se observa que aprovechó para recorrer la zona y comprar algunos antojitos que se venden durante este tipo de celebraciones.

Más tarde continuó los festejos desde el automóvil en el que viajaba con varios amigos.

La cantante apareció asomándose por el quemacocos mientras recorría las calles de la capital. Sus acompañantes también llevaban máscaras de luchador.

¡Kenia Os de incógnito! Así se coló la cantante al Ángel para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana IG keniaos

Otros famosos también estuvieron presentes en la celebración

Kenia Os no fue la única figura del entretenimiento que asistió a la celebración.

El actor Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, también compartió imágenes desde el Ángel de la Independencia.

Por su parte, Juanpa Zurita publicó un video en el que contó que varios aficionados lo invitaron a tomar un supuesto "shot" de tequila.

Sin embargo, en lugar de la bebida, terminaron echándole espuma en la boca como parte de una broma. El creador de contenido tomó el momento con humor y lo compartió con sus seguidores.

Otra de las asistentes fue Wendy Guevara, quien también intentó ocultar su identidad utilizando una máscara de luchador.

A diferencia de Kenia Os, Wendy fue reconocida casi de inmediato por varios de sus seguidores, quienes aprovecharon para acercarse a saludarla y pedirle fotografías.

El Ángel reunió a miles de aficionados

El triunfo de la Selección Mexicana provocó que miles de personas salieran a celebrar en distintos puntos del país, especialmente en el Ángel de la Independencia, uno de los lugares más tradicionales para este tipo de festejos deportivos.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 800 mil personas acudieron al Paseo de la Reforma y sus alrededores para celebrar la victoria de México por 3-0 frente a Chequia.

Durante varias horas, la zona permaneció llena de aficionados con banderas, playeras de la selección y caravanas de automóviles que recorrieron las principales avenidas de la Ciudad de México.