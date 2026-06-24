Marea verde de 800 mil personas inunda la CDMX por victoria mundialista del Tri

La euforia mundialista tomó la capital del país.

Tras el silbatazo final del encuentro de la Selección Mexicana contra su similar de Chequia en el Coloso de Santa Úrsula, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 800 mil personas se encuentran concentradas en las calles celebrando la victoria tricolor.

A través de su cuenta de la red social X, la titular del Ejecutivo local celebró la respuesta de la ciudadanía y destacó la capacidad organizativa en el marco del torneo, afirmando que la capital del país ratifica su posición ante el mundo.

"¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista! Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la #CapitalDeLaTransformación el triunfo histórico de nuestra selección", expresó la mandataria capitalina.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó una concentración masiva de más de 800 mil personas en las calles de la CDMX para celebrar el triunfo de México. Karina Tejada

Del optimismo al desborde en el Ángel

La movilización nocturna es continuidad a la verbena popular que comenzó desde las primeras horas de la tarde de este miércoles 24 de junio en la zona peatonal de la "Última Milla", sobre la Avenida del Imán.

Ahí, miles de aficionados cobijaron el arribo del autobús del equipo bajo el mantra colectivo del "¿Y si sí?" y el espectacular sobrevuelo de aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana.

Tras confirmarse el resultado favorable, la multitud se trasladó hacia el Ángel de la Independencia, punto neurálgico de las celebraciones en la capital, donde los cánticos, las banderas nacionales y las camisetas verdes saturaron por completo los carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que más de 800 mil personas se volcaron a las calles. Pavel Jurado

Operativos rebasados

Ante la magnitud de las concentraciones, Brugada Molina emitió un exhorto preventivo orientado a preservar el orden público y evitar accidentes en las zonas de mayor aglomeración.

"Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos", acotó en su mensaje.

Pese al despliegue de los cuerpos de seguridad y de los filtros de vigilancia establecidos por las autoridades de la Ciudad de México en las inmediaciones de los puntos de reunión para ver el juego, reportes confirmaron que decenas de aficionados burlaron la prohibición de consumo de alcohol en la vía pública.

Los asistentes utilizaron diversos métodos para introducir bebidas embriagantes al perímetro festivo, superando la contención policial en una jornada donde la pasión desbordó las restricciones normativas.