El regreso de Jackass ya comenzó a generar conversación incluso antes de llegar a los cines. La nueva película Jackass: Best and Last fue proyectada para la prensa especializada y las primeras reseñas ofrecen un panorama positivo para la franquicia encabezada por Johnny Knoxville.

Aunque el humor extremo y las acrobacias absurdas siguen siendo la esencia de la saga, los críticos coinciden en que esta entrega apuesta más por celebrar el legado del grupo que por intentar reinventarlo.

Las primeras reseñas arrancan con resultados positivos para Jackass: Best and Last

Las opiniones publicadas hasta ahora colocan a Jackass: Best and Last con una recepción favorable en Rotten Tomatoes, donde obtuvo un 85% de aprobación con las primeras decenas de críticas registradas.

En lugar de buscar un tono más serio o modificar la fórmula que convirtió a Jackass en un fenómeno mundial, el equipo vuelve a apostar por el tipo de humor físico, bromas pesadas y retos imposibles que han acompañado a la franquicia desde sus inicios en MTV.

Para quienes crecieron viendo estas películas, varias reseñas destacan que el filme funciona como un reencuentro con viejos conocidos. Para quienes llegan por primera vez, la propuesta sigue siendo la misma: una sucesión de situaciones exageradas donde el objetivo principal es provocar carcajadas.

Jackass: Best and Last sorprende con sus primeras críticas; esto dice Rotten Tomatoes Redes Sociales

Los críticos destacan el equilibrio entre nostalgia y material nuevo en Jackass: Best and Last

Uno de los aspectos que más aparece en las reseñas es la manera en que la película combina nuevas secuencias con el estilo que hizo popular a la franquicia hace más de veinte años.

Los especialistas consideran que el grupo ya no necesita demostrar hasta dónde puede llevar cada reto. En cambio, aprovecha la química entre sus integrantes para construir una despedida que mantiene el espíritu irreverente de siempre.

Varios medios también resaltan que la cinta evita depender únicamente de la nostalgia. Aunque hay referencias para los seguidores de toda la vida, la mayor parte del metraje presenta bromas inéditas que mantienen el ritmo durante toda la película.

Otro punto que recibe comentarios positivos es que los protagonistas aceptan con humor el paso del tiempo. Lejos de intentar ocultarlo, la película juega constantemente con la edad de sus integrantes y convierte esa realidad en parte de la comedia.

Jackass: Best and Last sorprende con sus primeras críticas; esto dice Rotten Tomatoes Paramount

Las opiniones no son idénticas, pero sí coinciden

No todas las críticas consideran que Jackass: Best and Last sea la mejor entrega de la saga. Algunos especialistas creen que las películas anteriores llevaron las acrobacias mucho más lejos.

Sin embargo, incluso esas reseñas reconocen que la nueva producción conserva la identidad de la franquicia y ofrece exactamente la experiencia que buscan quienes han seguido al grupo durante años.

También hay quienes describen la película como un cierre adecuado para una serie que ha permanecido vigente durante más de dos décadas gracias a un humor que pocas producciones han logrado replicar.

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¿Vale la pena ver la película?

Por ahora, las primeras opiniones apuntan a que Jackass: Best and Last cumple con lo que promete.

Las reseñas no la presentan como una película revolucionaria, pero sí como una entrega que respeta el ADN de la franquicia y ofrece exactamente el tipo de diversión que esperan sus seguidores.