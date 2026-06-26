La muerte de Luis de la Rosa tomó por sorpresa a la industria de la animación. El artista mexicano falleció a los 34 años mientras se encontraba en Francia para asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, uno de los encuentros más importantes del mundo para los profesionales del sector.

Aunque para buena parte del público su nombre no era tan conocido, su trabajo sí había llegado a millones de personas. A lo largo de su carrera colaboró en películas como Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Space Jam: A New Legacy y My Little Pony: The Movie, además de participar en distintas series producidas por grandes estudios internacionales.

¿Quién era Luis de la Rosa? El animador mexicano que trabajó en Spider-Verse IG lemurasart

De estudiante de arquitectura a trabajar para los estudios más importantes

Antes de convertirse en animador profesional, Luis de la Rosa tenía un camino muy distinto en mente. Nació en Hermosillo, Sonora, y comenzó estudiando Arquitectura. Sin embargo, mientras cursaba la carrera, descubrió que la animación ocupaba cada vez más tiempo en su vida.

En entrevistas anteriores explicó que gran parte de lo que aprendió fue de forma autodidacta. Pasaba horas practicando y creando sus propias animaciones hasta que decidió dejar la universidad para buscar una formación especializada.

Ese objetivo lo llevó a Vancouver Film School, en Canadá, donde se graduó con honores en 2015. Ahí perfeccionó su técnica y comenzó a abrirse paso en una industria altamente competitiva.

El propio artista contó que viajar a Canadá tenía el propósito de aprender directamente de personas que ya trabajaban en grandes producciones y entender cómo mejorar su trabajo.

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Las películas y series donde trabajó Luis de la Rosa

Con el paso de los años, Luis de la Rosa construyó una trayectoria que pocos animadores mexicanos han logrado. Colaboró con estudios como Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon, participando tanto en cine como en televisión.

Entre los proyectos más reconocidos en los que trabajó destacan las dos películas del universo Spider-Verse, consideradas entre las producciones animadas más importantes de los últimos años.

También formó parte del equipo creativo de Space Jam: A New Legacy y My Little Pony: The Movie, además de colaborar en series como Animaniacs, Carmen Sandiego, Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series y Pig Goat Banana Cricket.

Su carrera se extendió durante más de una década y lo llevó a trabajar con más de una decena de estudios internacionales.

¿Quién era Luis de la Rosa? El animador mexicano que trabajó en Spider-Verse Netflix

Ash Raider World, el proyecto que quería presentar al mundo

Además de colaborar para grandes compañías, Luis de la Rosa buscaba desarrollar historias propias.

Por eso viajó al Festival de Annecy, donde tenía previsto presentar Ash Raider World, una serie original creada por él con la intención de encontrar socios, distribuidores y posibles inversionistas.

El proyecto representaba una nueva etapa en su carrera, ya que buscaba pasar de colaborar en producciones de otros estudios a impulsar una propiedad intelectual propia.

Su presencia en Annecy era una oportunidad importante para dar a conocer esa historia ante productores y profesionales de la industria de la animación.

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¿De qué murió Luis de la Rosa?

De acuerdo con reportes de medios franceses, Luis de la Rosa falleció el 24 de junio de 2026 tras ser atropellado por un tren del sistema Léman Express.

Las autoridades locales informaron que el accidente ocurrió durante la noche en una zona restringida cercana a las vías del tren. Según esos reportes, el maquinista activó las señales de advertencia, pero no fue posible evitar el impacto.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente.

Tras confirmarse la noticia, colegas, estudios de animación y seguidores comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales, recordando tanto su trabajo como su aportación a la animación internacional.