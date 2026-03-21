Kenia Os enciende el Palacio de los Deportes: poder, emoción y una nueva era musical

ROJO

El telón se abrió cuando una voz delicada comenzó a llenar el Palacio de los Deportes; todo quedó tinto en rojo carmín, potente, en medio de la oscuridad apareció Kenia con decenas de bailarines a su merced, que la veían como haciendo todo lo que ella quería.

Sean bienvenidos al listening Party de K de Karma, que se escuche, ustedes van a escuchar K de Karma en vivo por primera vez, antes que nadie. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por venir a este momento tan especial. Les preparamos algo especial porque ustedes se lo merecen. Ésta es una de las canciones más importantes”, fue lo que dijo Kenia aún un tanto nerviosa, rígida.

Pero eso se fue perdiendo con los alaridos de su público que, cuando cantó la primera canción del disco, la sorprendieron pues ya se sabían la letra completa. Fue así que llegó Belladona, con la que presentó a su personaje de femme fatal en vivo por primera vez e inauguró su etapa más atrevida ahora en los escenarios.

Que se escuche este Palacio, un aplauso para mis amigas”, gritó Kenia ahora más alegre, rodeada por drag queens maquilladas, entaconadas, brillantes de atuendo y de actitud.

Amores, estoy muy feliz de este nuevo álbum. Sé que hay muchas expectativas diferentes, espero cumplirlas, aunque parece un poco imposible, trataré de cumplirlas”, dijo Kenia cuando comenzó otro tema igual de oscuro, un pop con tintes de trap, que puso a brincar a todo su público. A esta altura ya había temas desconocidos, pero aunque no se sabían la letra de ninguno, bailaban y gritaban.

Algunos fans, sin embargo, seguían sorprendiendo cantando canciones que no habían sido lanzadas previo al show en forma de sencillo, pero había quienes de alguna forma descubrieron la letra antes de que se diera el show y cantaban sin parar.

A lo largo de la noche del jueves, Kenia navegó en dos facetas: la primera, ésta, la empoderada, la que manda, la que puede con todos y contra quien sea, que bailaba, que sentía su cuerpo y lo mostraba orgullosa.

Se quitó el vestido largo azul intenso y movió un poco el trasero para gusto de todos sus fans, como perreando hasta abajo, porque sí, entre todas sus nuevas canciones, también hubo reguetón.

Fotos: Alejandro Aguilar .

AZUL

Kenia también mostró otra faceta, donde las luces se encendían y el blanco del telón frente a ella además iluminaba su piel clara, se veían sus mejillas rojizas, su sonrisa coqueta; se sentaba frente a un espejo y cantaba una balada pop, sólo ella sin bailarines y sin interactuar con el público con temas como Una y Otra vez.

El grito de “¡Kenia, Kenia!” invadía cada que el público tenía oportunidad, más aún en esos momentos emotivos donde se le podía apreciar más transparente, sin tantas luces y papelotes flotando, y ella con una actitud más genuina sonriendo y subiéndose en una rueda de la fortuna gigante que logró meter al Palacio de los Deportes.

Ahí, en la rueda, posó en uno de los asientos y agradeció a Carla Morrison por participar en Días tristes. En ese juego mecánico giró y giró como viviendo una fantasía, como estando en una película y agradeció al amor, un sentimiento importante, dijo, en esta etapa.

Este tema se lo quiero dedicar a todos los que aman y a todos a los que amo: mi familia, mis amigos y mi pareja”, dijo Kenia, pero cuando la gente escuchó “mi pareja”, el grito fue ensordecedor, parece que todos los keninis aprueban su relación con Peso Pluma.

El publicó descubrió en vivo su canción favorita de este nuevo disco y este performance que será el mismo que presente a lo largo de la gira de K de Karma, donde adelantó que volverá a visitar el Palacio de los Deportes. Al final pidió a su público disfrutar esta etapa y vivir el presente antes de pedir más canciones.

Vamos a disfrutar esta etapa K de Karma porque tiene mucho que ofrecer, porque sé que el día de mañana ya se saben las canciones y me piden mas, no, vamos a gozarlo, a disfrutarlo juntos”.

LISTA COMPLETA DE CANCIONES

Belladona.

Slay.

Días tristes ft. Carla Morrison.

Una y otra vez.

Tarde.

Fifty Fifty.

Ruleta rusa.

Breaking News (interlude).

Tu y yo por siempre.

Boys.

Lovebooming.

Rojo Versace.

Boom In your Face.

Problemática.

cva*