La inusual fobia de Kendall Jenner que pocos conocen: no soporta ver estos patrones

Kendall Jenner celebra este 3 de noviembre de 2026 su cumpleaños número 31. Aunque es una de las modelos más reconocidas de la industria de la moda y forma parte de una de las familias más famosas del entretenimiento, hay un aspecto de su vida personal que no todos conocen: padece una fobia poco común que le provoca ansiedad y rechazo ante determinadas imágenes.

Se trata de la tripofobia, una reacción de miedo, incomodidad o repulsión que aparece al observar patrones formados por pequeños agujeros, orificios o figuras que se encuentran agrupadas. Aunque podría parecer algo inofensivo para algunas personas, para quienes experimentan esta reacción puede resultar bastante desagradable.

Foto: Instagram kendalljenner

La integrante del clan Kardashian-Jenner ha hablado abiertamente sobre este padecimiento y ha mencionado algunos alimentos y elementos de la naturaleza que le provocan una sensación difícil de controlar.

¿Qué es lo que le provoca miedo a Kendall Jenner?

En una publicación que compartió, Kendall Jenner explicó que no puede observar ciertos objetos sin experimentar una fuerte sensación de ansiedad.

Entre los ejemplos que mencionó están los panales de abeja, los pancakes y las cabezas de loto, debido a los pequeños orificios y formas que presentan.

La tripofobia es temor de los pequeños agujeros que tienen patrones extraños, las cosas que podrían hacer estallar mi mente y mi ansiedad son los pancakes, panal de miel o cabezas de loto: ¡es lo peor!", expresó la modelo.

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En otra declaración retomada por Teen Vogue, Kendall reconoció que incluso mirar imágenes con este tipo de características puede desencadenarle una reacción intensa.

Ni siquiera puedo mirar pequeños agujeros, me da la peor ansiedad", confesó.

La modelo también ha explicado que detrás de esta reacción existe una sensación de incertidumbre ante lo que podría encontrarse dentro de esos pequeños espacios, algo que incrementa su incomodidad.

¿Qué síntomas provoca la tripofobia?

Aunque muchas personas identifican esta reacción como miedo, no todos quienes experimentan tripofobia sienten exactamente lo mismo. En algunos casos predomina el asco o la repulsión, mientras que otros presentan síntomas físicos al encontrarse con determinadas imágenes.

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El doctor Rafael Kichic, jefe de la Clínica de Ansiedad y Trauma de INECO, explicó a Entremujeres que este fenómeno puede desencadenar distintas respuestas cuando una persona observa figuras geométricas con características particulares, como hoyos, agujeros u orificios.

Entre las manifestaciones que pueden aparecer se encuentran:

Náuseas y malestar físico.

Sudoración.

Sensación de angustia o ansiedad.

Ganas de llorar.

Rechazo intenso ante determinadas imágenes.

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El especialista también señaló que algunas personas experimentan reacciones similares al observar ciertos animales, como pulpos con anillos, cobras, arañas o escorpiones, debido a las características visuales que comparten con los patrones que desencadenan esta respuesta.

Sin embargo, también señaló que se trata de un fenómeno poco estudiado y que todavía existen pocas investigaciones científicas sobre el tema.

Cabe mencionar que la tripofobia no cuenta con un reconocimiento independiente dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), por lo que no está clasificada oficialmente como una fobia específica en ese manual.

Aunque Kendall Jenner ha compartido públicamente algunos detalles sobre su experiencia con la tripofobia, su caso también permite conocer una reacción poco habitual que otras personas pueden experimentar al observar determinados patrones visuales.