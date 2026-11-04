¿Por qué la hija de Charles Leclerc y Alexandra se llama Bianca? El homenaje a Jules Bianchi

El nacimiento de la primogénita de Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux ha sido una noticia que ha movido al mundo no solo de la Fórmula 1 sino también de la moda y redes sociales donde la influencer tiene una gran presencia, pero ahora, además, surgen teorías del por qué del nombre de Bianca a su primera hija.

Según diversos posteos en redes sociales, el nombre de Biancha no ha sido una casualidad y parece ser un tributo directo a la memoria del recordado piloto francés Jules Bianchi, quien fue amigo del piloto monegasco y quien, perdió la vida tras un accidente en una carrera de Fórmula 1.

La relación entre ambos trascendía el ámbito profesional. Jules Bianchi no solo era el padrino de bautizo de Leclerc, sino también su gran amigo, mentor e inspiración en el automovilismo. Su vínculo nació en la pista de karting del padre de Jules en Brignoles, Francia, donde Charles daba sus primeros pasos mientras que su amigo ya era parte de la academia de Ferrari, misma a la que posteriormente pertenecería el ahora padre.

Jules era una persona genuinamente buena. Era muy divertido y tenía sus momentos locos cuando lo conocías bien. Siempre estaba dispuesto a ayudar y le gustaba mucho divertirse. Esperábamos a que la pista de karting cerrara al público para entrar y volvernos locos rodando durante horas. Esos son probablemente los recuerdos más especiales que tengo", recordó Leclerc sobre su infancia junto a él hace unos años cuando fue preguntado sobre la relación de ambos.

Ante este estrecho lazo, todo indica que el nombre de Bianca es un homenaje a su amigo fallecido.

El piloto Jules Bianchi era un gran amigo de Charles Leclerc. Ferrari

El trágico accidente de Jules Bianchi en Suzuka 2014

El Gran Premio de Japón de 2014 fue el recordatorio para el mundo que el deporte motor seguía siendo peligroso a pesar de los avances tecnológicos. Bajo una intensa lluvia en el circuito de Suzuka, el monoplaza del equipo Marussia de Jules Bianchi se salió de la pista e impactó a gran velocidad contra una grúa que realizaba maniobras para retirar el Sauber del piloto alemán Adrian Sutil, quien en ese momento era compañero del mexicano Esteban Gutiérrez.

El tremendo impacto le provocó una lesión axonal difusa. Tras pasar nueve meses en coma, Bianchi falleció el 17 de julio de 2015 a los 25 años.