Karina Yapor recuerda el caso Andrade y afirma que enfrentó a sus captoras en EU

Karina Yapor volvió a referirse públicamente al caso Trevi-Andrade con un mensaje en redes sociales en el que recordó su declaración judicial de junio de 2000, cuando era menor de edad, y reveló que en junio de 2026 tuvo un “cross examination” en Estados Unidos, al que, según escribió, acudieron sus captoras.

La comunicadora compartió una publicación en Instagram donde contrastó dos momentos separados por 26 años: su testimonio judicial en México, cuando tenía 12 años, y una diligencia reciente en el sistema de justicia estadounidense.

“Junio de 2000. Siendo menor de edad, declaré judicialmente los horrores que me hicieron mis captores”, escribió Yapor al inicio de su mensaje.

En la misma publicación, afirmó que esperó la extradición de los señalados a México y solicitó un careo procesal, pero este le fue negado. También acusó que esa decisión fue tomada por “el juez sin cédula que los dejó en libertad”.

Karina Yapor habla de un interrogatorio en EU

En su mensaje, Yapor aseguró que en junio de 2026 vivió un momento distinto dentro de un sistema judicial estadounidense.

“Bajo un muy diferente sistema de justicia tuve mi ‘crossed examination’ al que acudieron mis captoras”, escribió.

La expresión cross examination se refiere a un contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, una etapa en procesos judiciales del sistema anglosajón en la que una parte puede cuestionar a un testigo presentado por la contraparte.

Yapor relató que las mujeres se sentaron “exactamente igual” que el día en que, según su testimonio, la captaron con engaños: una a su derecha y otra a su izquierda. La diferencia, escribió, es que ahora ya no tiene 12 años.

“Ni la comparsa de aduladores e intimidadores que trajeron les funcionó”, agregó en su publicación.

La comunicadora cerró su mensaje con la frase “Espero mi día en la corte” y citó Romanos 8:31, versículo bíblico que dice: “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?”.

Gloria Trevi, Karina Yapor y Mary Boquitas Especial

¿Quién es Karina Yapor y cuál es su relación con el caso Trevi-Andrade?

Karina Yapor es una comunicadora mexicana que fue vinculada desde su adolescencia al llamado clan Trevi-Andrade, nombre con el que se conoció públicamente al grupo alrededor del productor Sergio Andrade y la cantante Gloria Trevi.

El caso se volvió uno de los escándalos judiciales y mediáticos más conocidos del espectáculo mexicano a finales de los años 90 y principios de los 2000, después de que se presentaran denuncias por delitos relacionados con menores de edad.

De acuerdo con los antecedentes públicos del caso, Yapor fue una de las jóvenes cuya historia formó parte de las acusaciones contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas.

En enero de 2000, Trevi, Andrade y Portillo fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil. Años después, fueron extraditados a México para enfrentar procesos judiciales.

bgpa