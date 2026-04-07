Karime Pindter estrena su propio documental y llega a salas de Cinemex

Karime Pindter, conocida por su participación en reality shows en Latinoamérica, da un nuevo paso en su carrera con el estreno del documental sobre su vida.

El proyecto lleva por nombre “La verdadera Matryoshka: Un documental de Karime Pindter” y llegará a las salas de Cinemex en todo el país.

Con este estreno, Pindter lleva su historia personal a la pantalla grande en un formato documental, sumando una nueva etapa a su trayectoria dentro del entretenimiento.

El proyecto combina elementos de comedia, cultura pop y entretenimiento. La producción sigue a Pindter mientras se prepara para su participación en la final de La Más Draga, un evento realizado ante cerca de 20,000 personas. En el proceso, enfrenta el reto de montar un espectáculo de alto nivel, pese a no tener experiencia en baile.

Llevo más de diez años viviendo frente a una cámara, pero siempre bajo las reglas de alguien más. Con este documental, yo tomo el control. Quise mostrar que detrás de las frases y los altos lujos, hay todo un proceso… inseguridades, miedos que vencer y muchísimo trabajo. Estar en el cine no es solo un logro para mí, es demostrar que las mujeres latinas de esta industria podemos producir nuestras propias historias y que el verdadero espectáculo está en todo el camino que tenemos que recorrer para cumplir nuestros sueños”, explicó Karime Pindter.

A lo largo del documental se muestran ensayos, momentos detrás de cámaras y situaciones personales, así como su relación con amistades, familia y figuras del medio del entretenimiento y la comunidad LGBT+.

Perrísimos, estoy muy emocionada de poder compartirles que mi documental ‘La Verdadera Matryoshka’ llega en exclusiva a Cinemex. Por primera vez tomo el control de mi historia para mostrarles que el verdadero espectáculo está en todo lo que nunca han podido ver… ¿listos para abrir cada capa?, publicó Karime en su cuenta de Instagram.

Foto: Especial

El material también incluye apariciones de personas cercanas a su entorno profesional y social.

La producción incorpora además una parte musical con el tema “Sex Siren”, producido por Luis Salazar y compuesto por Samantha Cámara. La canción formará parte del soundtrack y estará disponible en plataformas digitales a partir del jueves 9 de abril.

“La verdadera Matryoshka: Un documental de Karime Pindter” llegará a cines el jueves 23 de abril, bajo la distribución de Cinemex.

Foto: Instagram Karime Pindter

¿Quién es Karime Pindter?

Karime Pindter es empresaria, conductora y figura de la televisión. Ha construido un imperio basado en la autenticidad. Desde su debut hace más de una década, ha evolucionado desde una referente de los programas de realidad a una creativa integral que acumula millones de seguidores y se consolida como referente para la comunidad.

Con este estreno en salas de cine, Karime Pindter suma un nuevo proyecto a su trayectoria, apostando por contar su historia en formato documental y acercándola al público desde una mirada más personal.

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