Julio Iglesias cumple años: así fue el fugaz romance que vivió con Talina Fernández

Julio Iglesias celebra un año más de vida y, con motivo de su cumpleaños, también resurgen algunas de las historias que han marcado su vida personal. Entre ellas destaca el fugaz romance que el cantante español habría mantenido con Talina Fernández, quien años después habló sobre aquel encuentro y reveló qué ocurrió entre ambos.

Talina Fernández fue durante décadas una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria también protagonizó algunos episodios de su vida personal que llamaron la atención del público, entre ellos el breve romance que aseguró haber tenido con el cantante español Julio Iglesias.

La conductora, quien falleció el 28 de junio de 2023 a los 78 años, llegó a hablar públicamente sobre aquella relación y reveló algunos detalles de su encuentro con el intérprete de “Me olvidé de vivir”.

Aunque durante años existieron versiones sobre un posible vínculo entre ambos, Talina Fernández terminó confirmando que sí hubo algo más que una amistad con el cantante español.

La conductora, no especificó exactamente cuándo ocurrió el romance ni proporcionó demasiados detalles sobre cómo comenzó, pero reconoció que ambos llegaron a involucrarse sentimentalmente.

Foto: Instagram julioiglesias

¿Qué dijo Talina sobre su encuentro con Julio Iglesias?

En una entrevista para un programa de televisión, Fernández fue cuestionada sobre si había tenido intimidad con Julio Iglesias. Su respuesta fue breve, pero suficiente para confirmar que el acercamiento entre ambos había pasado de la atracción a algo más.

Cuando le preguntaron si aquella experiencia había valido la pena, la conductora respondió que no.

Sus declaraciones dejaron entrever que, aunque existió una atracción entre ambos, el encuentro no tuvo la importancia que podría haberse imaginado y terminó siendo una experiencia pasajera.

Foto: @julioiglesias

¿Por qué no prosperó la relación entre Talina Fernández y Julio Iglesias?

Fernández fue reservada al hablar de los motivos por los que aquel romance no continuó. Sin embargo, sus respuestas permitieron entender que hubo algún aspecto del cantante que no terminó de convencerla.

El vínculo habría sido breve y no llegó a convertirse en una relación formal. Aun así, con el paso de los años, el episodio permaneció como uno de los capítulos llamativos de la vida sentimental de la conductora.

¿Con quién estuvo casada Talina Fernández?

A lo largo de su vida, Talina Fernández contrajo matrimonio en tres ocasiones, todas con hombres mexicanos.

Además de su trayectoria profesional, la conductora fue madre de Mariana Levy, quien también desarrolló una carrera como actriz y falleció en 2005.

Talina se convirtió posteriormente en abuela de María Levy, hija de Mariana, quien ha desarrollado su propio camino dentro del mundo de la fotografía y las redes sociales.

Foto: Instagram talinafernandezoficial

¿Cuántas veces se casó Julio Iglesias?

Por su parte, Julio Iglesias tuvo dos matrimonios. El primero fue con Isabel Preysler, con quien tuvo tres hijos: Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Enrique Iglesias.

Años después, el cantante contrajo matrimonio con Miranda Rijnsburger, con quien formó una familia.

La historia entre Talina Fernández y Julio Iglesias, quedó así como uno de los romances que la conductora decidió compartir públicamente durante sus últimos años, aunque siempre mantuvo algunos aspectos de aquel encuentro en privado.