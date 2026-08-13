Lanzan estampilla postal de Juan Gabriel: precio y cómo conseguirla

Juan Gabriel vuelve a estar presente en la memoria de sus admiradores con una estampilla conmemorativa lanzada por el Servicio Postal Mexicano. Esta edición especial recuerda al Divo de Juárez a diez años de su muerte y ya puede conseguirse por un precio accesible.

El nuevo sello postal está dirigido tanto a los seguidores del cantante como a los coleccionistas de piezas filatélicas. En total, fueron elaboradas 300 mil estampillas con dos diseños diferentes que celebran la trayectoria y el legado musical del intérprete.

Juan Gabriel Eduardo Jiménez

¿Cómo conseguir la estampilla de Juan Gabriel?

Quienes deseen comprar la estampilla deberán acudir directamente a una oficina de Correos de México. La edición puede adquirirse en la red postal de la República Mexicana, aunque su disponibilidad podría depender de las existencias de cada sucursal.

Para encontrar el establecimiento más cercano, los interesados pueden consultar el directorio de oficinas de Correos de México antes de acudir. También es recomendable preguntar si cuentan con los dos diseños que forman parte de esta emisión especial.

Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais

Así son las estampillas dedicadas al Divo de Juárez

La colección está compuesta por 300 mil piezas divididas en dos modelos. De cada diseño se imprimieron 150 mil ejemplares, por lo que los seguidores podrán buscar ambos para completar la serie.

Cada sello mide 24 por 40 milímetros y fue producido por los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores. Las planillas incluyen 50 estampillas organizadas en 25 series dobles.

Cuartoscuro/ Gabriela Pérez Montiel

En cuanto a los materiales, se utilizó papel couché blanco mate engomado de 110 gramos por metro cuadrado. La impresión combina tintas cian, magenta, amarilla y negra, además de una tinta especial de seguridad que ayuda a comprobar su autenticidad.

El diseño fue realizado por Ma. Fernanda Andrade García mediante una combinación de fotografía, ilustración y composición digital.

¿Cuánto cuesta la estampilla de Juan Gabriel?

Cada estampilla conmemorativa de Juan Gabriel tiene un precio de 7.50 pesos. Debido a su bajo costo, los admiradores del artista podrán adquirir una o varias piezas para conservarlas como recuerdo.

Desde el 10 de agosto, los sellos están disponibles en las oficinas de Correos de México ubicadas en diferentes partes del país.

Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais

Estampilla de Juan Gabriel conmemora 10 años de su muerte

Este homenaje fue presentado en el Patio de Carteros del Palacio Postal como parte de las actividades por el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016.

Durante la presentación se destacó que el sello permitirá que la imagen del cantante llegue a diferentes destinos dentro y fuera del territorio nacional:

Cuartoscuro/ Diego Simón Sánchez

Además de funcionar para el envío de correspondencia, la estampilla busca reconocer la influencia que Juan Gabriel mantiene en la música y la cultura popular mexicana.