Juan Pablo Medina revela que quiere regresar a las telenovelas 

Juan Pablo Medina , actor con una trayectoria consolidada en televisión, cine y plataformas digitales, reconoció que su regreso a las telenovelas se ha visto detenido debido a que no ha recibido una invitación formal para interpretar algún personaje.

A casi cuatro años del episodio médico que puso en riesgo su vida, el intérprete aseguró que, aunque continúa activo en otros formatos, no ha recibido llamados para integrarse a producciones de melodrama televisivo, un género en el que fue figura recurrente durante varios años.

Medina explicó que su situación no responde a una decisión personal de alejarse del formato, sino a la ausencia de propuestas concretas, pese a que se mantiene abierto a regresar a ese tipo de proyectos si se presenta la oportunidad.

Juan Pablo Medina durante una aparición pública reciente. (Foto: Mezcal Entertainment)

La confesión de Juan Pablo Medina sobre las telenovelas

Durante una entrevista concedida al programa matutino Hoy, Juan Pablo Medina habló con franqueza sobre su deseo de regresar a la televisión.

“La verdad es que yo no estoy cerrado a nada, pero no he recibido aún invitación a hacer una novela, la verdad, ojalá que pronto”, expresó Medina ante las cámaras del matutino.

El actor precisó que esta situación no ha frenado su actividad profesional en otros ámbitos, aunque reconoció que el melodrama televisivo ha sido uno de los espacios donde su presencia se ha visto más limitada desde 2021.

El actor retomó su carrera tras una crisis de salud en 2021. (Foto: Mezcal Entertainment)

Las secuelas tras el problema de salud que enfrentó

Los problemas de salud que enfrentó a Juan Pablo Medina en 2021 marcaron un punto de inflexión en su vida personal y profesional. A raíz de un evento cardiovascular grave, los médicos determinaron la amputación de una pierna como una medida necesaria para preservar su vida, tras una serie de complicaciones derivadas de una trombosis.

Desde entonces, el actor ha hablado públicamente sobre el proceso de adaptación física y emocional que siguió a la intervención médica.

En diversas entrevistas ha señalado que la decisión fue asumida como una segunda oportunidad de vida, aunque también reconoció que el proceso implicó ajustes importantes en su rutina y en su carrera.

Durante la misma entrevista, el actor reflexionó sobre el proceso posterior a la amputación y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. Sin recurrir a dramatismos, explicó que ha optado por concentrarse en lo que puede hacer y en las oportunidades que siguen abiertas dentro del medio audiovisual.

“Es que hay que aprender a adaptarse y ver qué se puede hacer, de qué manera y entrarle con todo”, declaró Medina, al referirse a la forma en que ha encarado los cambios que trajo consigo su situación médica.

En otra intervención, el actor reiteró que el episodio representó un punto de partida distinto en su vida.

“Yo lo veo como una oportunidad más de estar aquí, así que muy contento con el reto y dándolo todo”, afirmó.

El actor habló sobre su proceso de adaptación tras la amputación. (Foto: Mezcal Entertainment)

Del melodrama televisivo a las series de streaming

Antes de enfrentar sus problemas de salud, Juan Pablo Medina ya había comenzado a diversificar su carrera hacia otros formatos. Aunque fue identificado durante años como uno de los rostros recurrentes de la televisión abierta, su interés por proyectos de series y cine lo llevó a reducir su participación en telenovelas de larga duración.

Sus últimos trabajos en ese formato fueron Sin rastro de ti en 2016 y Guerra de ídolos en 2017, producciones que marcaron el cierre de una etapa constante dentro del melodrama televisivo.

Lejos de una retirada profesional, Juan Pablo Medina continuó sumando proyectos tras su regreso a los foros. En 2023 participó en la serie Las viudas de los jueves, marcando su retorno a la actuación luego del episodio médico que lo mantuvo alejado de las pantallas durante un periodo prolongado.

Posteriormente, se integró a producciones como Bandidos, transmitida entre 2024 y 2025, así como Serpientes y escaleras, estrenada en 2025. Estos trabajos evidencian que su carrera no se ha detenido, aunque sí ha transitado por circuitos distintos a la telenovela tradicional.

Medina ha señalado que mantiene varios proyectos en desarrollo para 2026, sin detallar títulos, pero subrayando que continúa activo y motivado dentro de la industria.

Juan Pablo Medina ha trabajado en series de streaming en años recientes. (Foto: Mezcal Entertainment)

El episodio médico que cambió la vida Juan Pablo Medina

El episodio de salud que cambió la vida del actor ocurrió en 2021, cuando sufrió un infarto silencioso que derivó en la formación de un coágulo en el corazón. Dicho coágulo se fragmentó y afectó distintas arterias del cuerpo, provocando complicaciones severas.

Una de las arterias más afectadas fue la que suministra sangre al intestino, situación que colocó al actor en un estado crítico. Además, la falta de irrigación sanguínea en una de sus extremidades llevó a los médicos a tomar la decisión de amputar una pierna como medida para salvarle la vida.

Desde entonces, Juan Pablo Medina ha compartido su experiencia en distintos espacios públicos, convirtiéndose en una de las voces más visibles dentro del medio artístico mexicano sobre la adaptación a la discapacidad adquirida y sus implicaciones profesionales.