Juan Gabriel llegará al cine: anuncian película dirigida por el creador de "La Oficina"

La historia de Juan Gabriel está lejos de terminar. Aunque el cantante falleció en 2016, su legado sigue creciendo y ahora dará un nuevo salto, al llegar al cine con una película biográfica que ya comenzó a tomar forma.

El proyecto estará dirigido por Gary Alazraki, uno de los cineastas mexicanos más reconocidos de los últimos años y responsable de producciones como Nosotros los Nobles y la reciente adaptación de La Oficina. La noticia ha despertado la emoción de los seguidores del artista, quienes esperan descubrir una mirada diferente sobre la vida de uno de los músicos más importantes de México.

Una nueva película sobre la vida de Juan Gabriel

La cinta lleva, por ahora, el nombre provisional de "Juan Gabriel" y cuenta con un respaldo muy importante: el de Iván Aguilera, hijo del cantante y heredero de su legado.

El aval de la familia ha sido clave para impulsar esta nueva producción, que buscará contar la historia del intérprete desde una perspectiva distinta a la vista anteriormente en televisión y plataformas digitales.

No es la primera vez que la vida del artista es llevada a la pantalla. En los últimos años se estrenó la bioserie Hasta que te conocí, una de las producciones más exitosas sobre su trayectoria, así como el documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, disponible en Netflix.

Sin embargo, esta nueva película pretende abrir otro capítulo y conectar con una audiencia mucho más amplia.

Gary Alazraki quiere una película con alcance mundial

Uno de los principales objetivos del director es que la película tenga una distribución internacional.

Para lograrlo, Gary Alazraki ha revelado que buscará financiamiento fuera de México, con la intención de que el proyecto pueda estrenarse en varios países y acercar la historia de Juan Gabriel a nuevas generaciones.

Precisamente por eso, la apuesta será ofrecer algo diferente. Y es que hablar de Juan Gabriel implica enfrentarse a una enorme cantidad de material ya existente sobre su carrera, su música y su vida personal.

Juan Gabriel Especial

La intención es ir más allá de los hechos ya conocidos y presentar una visión renovada del hombre que conquistó escenarios con canciones que siguen siendo parte de la memoria colectiva de millones de personas.

El desafío de retratar a un ícono

Pocas figuras en la música mexicana generan tanto interés como Juan Gabriel.

Su historia está llena de episodios que marcaron a varias generaciones: una infancia difícil, el ascenso a la fama, sus éxitos internacionales y una carrera que rompió récords dentro y fuera de México.

Pero también hay aspectos de su vida más íntima que han despertado curiosidad durante años.

Ese equilibrio entre la estrella y la persona será uno de los mayores desafíos para la película.

Gary Alazraki ha dejado entrever que la idea no es repetir lo que ya se ha contado, sino encontrar una nueva manera de acercarse al personaje.

¿Cuándo comenzará el rodaje?

Aunque todavía hay detalles por definir, el director adelantó que las grabaciones podrían arrancar este mismo año si la etapa de financiamiento avanza según lo previsto.

Al mismo tiempo, Alazraki trabaja en otros proyectos, entre ellos la segunda temporada de La Oficina para Prime Video, una de las producciones mexicanas más comentadas recientemente.

Gary Alazraki mezcalent

Aun así, la película sobre Juan Gabriel ocupa un lugar especial dentro de sus planes.