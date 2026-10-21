Josi Cuen habla sobre el acoso que sufrió en Guadalajara y explica su reacción

Josi Cuen habló por primera vez sobre el incómodo momento que vivió durante una presentación en Guadalajara, donde un asistente lo tocó sin su consentimiento y provocó una reacción del cantante que quedó grabada en video.

El incidente ocurrió el pasado 4 de octubre, durante su participación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, cuando el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón se acercó a las gradas para convivir con sus seguidores.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al intérprete visiblemente molesto después de que un hombre lo tocara en la entrepierna. El cantante lo enfrentó y terminó arrojándole tequila, mientras personal de seguridad intervenía para evitar que la situación continuara.

Tras la difusión del video, Cuen explicó en una conferencia de prensa qué provocó su reacción, cómo vivió el incidente y por qué decidió contenerse para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Josi Cuen rompió el silencio sobre el tocamiento que sufrió durante un concierto en Guadalajara el pasado 4 de octubre. IG josicuenoficial

Esto dijo Josi Cuen sobre el tocamiento que sufrió en Guadalajara

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Josi Cuen fue cuestionado sobre el incidente y reconoció que la situación le provocó molestia, especialmente por la manera en que inicialmente se difundieron las imágenes.

El cantante explicó que los primeros videos mostraban únicamente el momento en que arrojaba tequila al asistente, sin incluir lo que había ocurrido segundos antes.

“Los primeros videos que salieron eran un video en el que le estaba echando tequila en la cara. Obviamente, me hace ver mal a mí, pero no sabían que era una reacción a lo que había hecho la otra persona”, declaró.

De acuerdo con el intérprete, la difusión de otra grabación permitió conocer el contexto del enfrentamiento y observar el comportamiento del hombre que se encontraba entre el público.

Cuen agradeció que alguien hubiera registrado el momento previo a su reacción, pues consideró importante que se conociera lo sucedido durante su acercamiento a las gradas.

“Gracias a Dios, alguien grabó el momento y a mí sinceramente me molestó mucho”, expresó.

El exintegrante de La Arrolladora Banda El Limón reconoció que el tocamiento lo hizo sentir incómodo y que, aunque estuvo molesto, intentó controlar su reacción para no involucrarse en una confrontación física.

Josi Cuen explicó cómo reaccionó al tocamiento que sufrió por parte de un asistente durante su concierto en Guadalajara. IG josicuenoficial

Cómo ocurrió el tocamiento a Josi Cuen durante su concierto

El incidente tuvo lugar mientras Josi Cuen ofrecía un espectáculo en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, donde se acercó a los asistentes para interactuar con ellos.

Durante ese momento, uno de los hombres que se encontraba cerca del cantante comenzó a tocarlo en la entrepierna sin su autorización, situación que provocó que el intérprete se detuviera y lo enfrentara.

En los videos difundidos se aprecia que el cantante reaccionó molesto ante el comportamiento del asistente. Posteriormente, le arrojó tequila, lo que aumentó la tensión entre ambos.

El personal de seguridad intervino para controlar la situación y evitar que el intercambio terminara en una pelea, mientras otros asistentes grababan lo sucedido con sus teléfonos celulares.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, aunque no todas mostraban el incidente completo. Algunas grabaciones se concentraban únicamente en la reacción del cantante, lo que dio lugar a distintas interpretaciones sobre el enfrentamiento.

Fue hasta sus declaraciones posteriores cuando Josi Cuen explicó públicamente que su comportamiento había sido una reacción al tocamiento que recibió durante el espectáculo.

Josi Cuen aseguró que logró contenerse tras el tocamiento que sufrió durante su presentación en Guadalajara. IG josicuenoficial

Josi Cuen revela si tomó medidas contra el hombre que lo tocó

Además de explicar lo sucedido, Josi Cuen aclaró que el incidente no tuvo consecuencias mayores y que desconoce quién fue la persona que lo tocó durante su presentación.

El cantante reconoció que pudo haber reaccionado de manera más agresiva, pero decidió contenerse porque consideró que una confrontación física podría haber complicado todavía más la situación.

“Me contuve porque de otra manera a lo mejor hubiera reaccionado mal y entonces sí yo hubiera sido el culpable. Gracias a Dios no pasó a mayores; fue un momento malo, incómodo, pero al final de cuentas nos dedicamos a que la gente se divierta, se entregue. No sé quién es la persona”, explicó.

Respecto a posibles acciones legales, Josi Cuen no informó que hubiera presentado una denuncia contra el hombre involucrado. Tampoco reveló si el asistente fue identificado o retirado del recinto después del incidente.

El cantante también comentó que, con el paso de los días, ha podido hablar de lo sucedido con su compañero Jorge Medina, con quien incluso ha intercambiado bromas sobre aquel momento.

Ambos intérpretes, quienes anteriormente formaron parte de La Arrolladora Banda El Limón, continúan realizando presentaciones juntos como parte de sus proyectos musicales.