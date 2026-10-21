Pensabas que solo hacía reality shows... Todas las series en las que Kim Kardashian ha aparecido y no recordabas

Kim Kardashian se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión gracias a Keeping Up with the Kardashians, el reality show que convirtió la vida privada de su familia en un fenómeno mundial. Sin embargo, detrás de las cámaras, los negocios y los titulares sobre su vida sentimental, la empresaria también ha construido una trayectoria como actriz.

Kim Kardashian: las series de televisión en las que participó

Aunque muchos recuerdan a Kim por sus participaciones especiales en programas estadounidenses, uno de sus primeros retos frente a las cámaras llegó en 2009, cuando apareció en CSI: NY.

Kim Kardashian ha demostrado que su carrera frente a las cámaras va más allá de los reality shows. IMDb

En el episodio “Second Chances”, interpretó a Debbie Fallon, la prometida de un músico acusado de asesinato. A diferencia de otras apariciones de la empresaria, en esta ocasión no se interpretó a sí misma, sino que dio vida a un personaje ficticio relacionado con una trama criminal.

Ese mismo año también participó en Beyond the Break, una serie juvenil ambientada en el mundo del surf. Allí interpretó a Elle, una novia posesiva que le permitió explorar una faceta más confrontativa. Kim reconoció entonces que encarnar a una mujer con una personalidad tan distinta a la suya representaba un desafío interesante.

La empresaria ha tenido apariciones especiales en producciones como How I Met Your Mother, 30 Rock, 90210 y 2 Broke Girls. IMDb

Su paso por la televisión también incluyó una aparición en Brothers & Sisters, así como una participación en How I Met Your Mother. En esta última producción, su presencia estuvo vinculada con una revista que aparece en el episodio “Unbreakable”, en el que Marshall Eriksen interactúa con la publicación.

En 2010, Kim apareció junto a sus hermanas Kourtney y Khloé en 90210, mientras que en 2012 se incorporó a la comedia Drop Dead Diva con un papel recurrente durante la cuarta temporada. Su personaje, Nikki LePree, se presenta como una experta en relaciones amorosas, aunque sus verdaderas intenciones terminan por complicar la historia.

La empresaria también tuvo una breve participación en 30 Rock en 2012 y apareció como ella misma en 2 Broke Girls en 2014, donde visitó el negocio de repostería de las protagonistas. Estos cameos confirmaron que su popularidad podía trasladarse con facilidad a distintas producciones de la televisión estadounidense.

Kim Kardashian y su salto al drama con American Horror Story

Uno de los movimientos más inesperados de su carrera llegó en 2023, cuando se sumó a la temporada Delicate de American Horror Story. En la producción creada por Ryan Murphy, Kim interpretó a Siobhan Corbyn, una publicista sofisticada, estratégica y dispuesta a tomar decisiones difíciles para proteger los intereses de su representada.

Su colaboración con Ryan Murphy en American Horror Story abrió una nueva etapa en la trayectoria actoral de Kim Kardashian, quien después protagonizó All's Fair. IMDb

El personaje, que trabaja con la actriz Anna Victoria Alcott, interpretada por Emma Roberts, marcó una evolución importante en su trayectoria. Ya no se trataba únicamente de aparecer durante unos minutos como una celebridad invitada, sino de sostener un papel relevante dentro de una historia de suspenso y terror.

Su participación despertó curiosidad por la posibilidad de verla desenvolverse en un registro dramático. Además, la recepción de su interpretación abrió la puerta a nuevas oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.

All's Fair y el papel de Kim Kardashian

La colaboración de Kardashian con Ryan Murphy continuó con All's Fair, drama jurídico ambientado en Los Ángeles que llegó en 2025. En la serie, la empresaria interpreta a una abogada que forma parte de un bufete especializado en divorcios y disputas legales.

Kim Kardashian protagonizo el drama jurídico de Ryan Murphy en el que interpreta a una exitosa abogada especializada en divorcios IMDb

La producción reúne a figuras como Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor, en una historia centrada en mujeres que navegan entre el poder profesional, los conflictos personales y la reconstrucción de sus vidas.

El proyecto también conecta con el interés de Kim por el derecho. Desde hace años, la empresaria ha hablado públicamente de su formación jurídica y de su deseo de involucrarse en iniciativas relacionadas con la justicia penal.

Esa faceta aporta un contexto particular a su interpretación de una abogada, aunque su personaje pertenece al terreno de la ficción. Más allá de las opiniones que pueda generar su incursión dramática, All's Fair representó una nueva oportunidad para ampliar su perfil profesional y trabajar junto a actrices de amplia trayectoria.

¿En qué películas ha aparecido Kim Kardashian?

La actuación de Kardashian no se limita a los personajes de carne y hueso. En 2021 prestó su voz a Delores, una caniche que aparece en PAW Patrol: The Movie. Dos años después retomó el personaje en PAW Patrol: The Mighty Movie, esta vez con una conexión familiar especial: sus hijos North y Saint también participaron en la secuela.

Desde sus primeros papeles en 2009 hasta sus proyectos más recientes, Kim Kardashian ha explorado distintos géneros y formatos de la televisión estadounidense. IMDb

A estas experiencias se suman sus apariciones en películas como Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013) y Ocean's 8 (2018), donde amplió su presencia más allá de la televisión.

En 2021 también debutó como presentadora de Saturday Night Live, programa en el que aprovechó el monólogo inicial para bromear sobre su familia y su propia imagen pública.

¿Cuántas series hay de las Kardashian?

Por supuesto, su historia frente a las cámaras no estaría completa sin Keeping Up with the Kardashians, que se estrenó en 2007 y permaneció al aire durante 20 temporadas, hasta 2021. El formato transformó a la familia en una marca global y abrió paso a proyectos derivados como Kourtney and Kim Take Miami y Kourtney and Kim Take New York.

Los reality shows la convirtieron en una estrella mundial, pero sus apariciones en series de ficción revelan otra faceta de la carrera de Kim Kardashian. IMDb

También formó parte de otras producciones familiares, entre ellas Khloé & Lamar, Rob & Chyna y Kourtney & Kim Take the Hamptons, que ampliaron el universo televisivo de las Kardashian-Jenner.

En 2022, la familia estrenó The Kardashians, una nueva serie documental que trasladó su historia a una plataforma de streaming y mantuvo el interés del público por sus relaciones, negocios y cambios personales.

La diferencia es que, mientras estos programas muestran a Kim en su vida cotidiana, sus proyectos de ficción le exigen construir personajes, memorizar diálogos y adaptarse a historias ajenas a su propia biografía. Así, la estrella que conquistó la televisión mostrando su intimidad ha encontrado nuevas formas de mantenerse frente a las cámaras.