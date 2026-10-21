Julia Stiles y elenco de '10 cosas que odio de ti' se reúnen para rendir homenaje a Heath Ledger

Julia Stiles y el elenco de 10 cosas que odio de ti volvieron a reunirse después de más de 25 años del estreno de la película que se convirtió en una de las comedias románticas más queridas de los años 90. El encuentro estuvo lleno de recuerdos y tuvo un significado especial, ya que los actores aprovecharon la ocasión para rendir homenaje a Heath Ledger, quien murió en 2008.

La película, estrenada en 1999, sigue siendo una de las favoritas del público gracias a su historia, sus personajes y algunas escenas que, con el paso del tiempo, se han vuelto muy populares.

10 cosas que odio de ti

Ahora, algunos de los actores que formaron parte de la producción volvieron a compartir un mismo escenario, algo que emocionó a los seguidores de la cinta, especialmente porque el encuentro también permitió recordar a uno de sus protagonistas más queridos.

Elenco de '10 cosas que odio de ti' se reúne para recordar a Heath Ledger

La reunión de los actores ocurrió durante la llamada "Noche de Dedicatoria" de Dancing with the Stars, programa transmitido por ABC, en el que Julia Stiles y su compañero de baile, Ezra Sosa, prepararon una presentación dedicada a Heath Ledger.

Para esta ocasión, la actriz quiso recordar al intérprete australiano, con quien compartió créditos en 10 cosas que odio de ti, película en la que dieron vida a Kat Stratford y Patrick Verona, una de las parejas más recordadas del cine juvenil.

Captura de pantalla

Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó después de la coreografía, cuando varios integrantes del reparto original aparecieron en el estudio para acompañar a Stiles.

Entre los actores que participaron en el reencuentro estuvieron Joseph Gordon-Levitt, quien interpretó a Cameron James; Larisa Oleynik, recordada por su papel de Bianca Stratford, y Andrew Keegan, quien dio vida a Joey Donner.

A ellos se sumaron Gabrielle Union, quien interpretó a Chastity, y Susan May Pratt, quien encarnó a Mandella.

Así fue el homenaje a Heath Ledger en 'Dancing with the Stars'

Durante la presentación, Julia Stiles y Ezra Sosa bailaron al ritmo de Can't Take My Eyes Off You, de Frankie Valli, una canción que tiene un significado especial para quienes han visto 10 cosas que odio de ti.

Se trata del tema que Patrick Verona, personaje de Heath Ledger, interpreta para conquistar a Kat Stratford en una de las escenas más famosas de la película.

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En aquella secuencia, Patrick sorprende a Kat mientras ella se encuentra en una práctica de fútbol. Con ayuda de la banda de la escuela, el joven comienza a cantar y bailar por las gradas de la cancha para llamar su atención.

Como una manera de recordar ese momento, Stiles y Sosa incluyeron en su coreografía algunos de los movimientos que Ledger realizó en la cinta.

La presentación también tuvo otro detalle relacionado con la película. Al terminar el baile, se escuchó el poema que Kat le dedica a Patrick hacia el final de la historia, una escena en la que el personaje expresa sus sentimientos por él.

Mientras se escuchaban las palabras del poema, Julia Stiles colocó una flor sobre el escenario en memoria de Heath Ledger.

Julia Stiles y Ezra Sosa prepararon con cuidado el homenaje a Heath Ledger

Antes de que el público pudiera ver la presentación, Ezra Sosa compartió en Instagram una publicación junto a Julia Stiles para explicar cómo habían trabajado en el número dedicado al actor.

El bailarín contó que ambos se tomaron muy en serio la preparación de la coreografía, ya que querían recordar a Ledger de una manera respetuosa.

“No creo que hayamos abordado nunca una presentación con más cuidado, sensibilidad e intención que esta”, escribió el bailarín en el posteo. “Desde el principio fue muy importante tanto para Julia como para mí que este homenaje se creara con el máximo respeto, cuidado y con la guía cercana de quienes conservan más presente la memoria de Heath”.

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Por otra parte, Sosa dejó claro que el objetivo no era hablar sobre la vida personal de Ledger ni hacer suposiciones sobre la relación que tuvo con Julia Stiles durante las grabaciones.

En su mensaje explicó que la intención del tributo no era “definir una relación ni contar una historia que no nos corresponde relatar”.

Lo que ambos buscaban era “honrar un momento hermoso, una película que cambió muchas vidas y a alguien cuyo impacto se sigue sintiendo en generaciones”.

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Finalmente, el bailarín agradeció a quienes hicieron posible la presentación y compartió lo importante que había sido para ellos preparar este recuerdo.

“Pusimos mucho amor en esta pieza y estamos muy agradecidos por la confianza que se nos dio para llevarla a cabo”, agregó. “Nuestra única esperanza es que honre su memoria con la dignidad, el amor y el respeto que merece”.

¿Qué pasó con Heath Ledger, protagonista de '10 cosas que odio de ti'?

Heath Ledger falleció en 2008, a los 28 años, debido a una sobredosis accidental de medicamentos. Su muerte sorprendió al mundo del entretenimiento, pues el actor ya había participado en distintas películas que lo habían convertido en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood.

Uno de los personajes que lo ayudó a ganar popularidad fue Patrick Verona en 10 cosas que odio de ti, donde compartió escenas con Julia Stiles.

La película, dirigida por Gil Junger, cuenta la historia de las hermanas Kat y Bianca Stratford. Mientras Bianca quiere comenzar a salir con chicos, su padre le impone una regla: no puede tener citas hasta que su hermana mayor también las tenga.

Ante esta situación, Joey Donner decide pagarle a Patrick Verona para que invite a salir a Kat, quien tiene un carácter fuerte y no parece interesada en tener una relación.

Aunque al principio todo forma parte de un plan, Patrick comienza a desarrollar sentimientos por Kat, dando paso a una historia que se convirtió en una de las más recordadas del cine.