¿Boda a la vista? La impactante declaración de José Eduardo Derbez sobre Aislinn y Mauricio Ochmann

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podrían llegar nuevamente al altar? Los rumores sobre una posible reconciliación entre los actores siguen cobrando fuerza y ahora una declaración de José Eduardo Derbez volvió a despertar la curiosidad sobre el futuro sentimental de la expareja.

José Eduardo Derbez habla de los rumores de boda de su hermana Aislinn

El hijo de Eugenio Derbez no ocultó que le gustaría ver a su hermana casarse por segunda ocasión y hasta aprovechó para darle una peculiar recomendación: que esta vez organice una celebración mucho más divertida.

Aunque no confirmó una reconciliación, José Eduardo dejó ver que le entusiasmaría ver a su hermana comenzar una nueva etapa con el actor. IG

Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo fue cuestionado sobre la publicación que su papá, Eugenio Derbez, compartió recientemente en redes sociales y que generó especulaciones sobre una posible boda de Aislinn. La actriz reaccionó al comentario de su padre con cierta sorpresa e incluso sugirió que le preguntaran directamente a él qué había querido decir.

Aunque el protagonista de Mi tío reconoció que no estaba enterado de aquella conversación familiar, sí expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que su hermana vuelva a casarse.

La inesperada petición de José Eduardo Derbez para la boda de Aislinn

Sin embargo, fiel al sentido del humor que lo caracteriza, no dejó pasar la oportunidad de recordar cómo fue la primera celebración de Aislinn y Mauricio.

La publicación de Eugenio Derbez sobre una posible boda de Aislinn despertó especulaciones que ahora José Eduardo comentó ante la prensa. Facebook: Eugenio Derbez

Ni estaba enterado, imagínate. Pero sí, que se case, ¿no? Pero ahora sí que la arme bien porque la última estuvo bien aburrida. Pues por lo menos ambiente, pues estuvo bien, bien eucarística”, comentó entre risas.

Su declaración rápidamente llamó la atención, especialmente porque ocurre en medio de las versiones que apuntan a que Aislinn y Mauricio podrían haber retomado su relación después de varios años separados.

José Eduardo Derbez revela si su hermana regresó con Mauricio Ochmann

Al ser cuestionado directamente sobre si la boda a la que hizo referencia Eugenio Derbez estaría relacionada con una reconciliación entre su hermana y el protagonista de El Chema, José Eduardo prefirió no alimentar las especulaciones.

Aunque no confirmó una reconciliación, José Eduardo dejó ver que le entusiasmaría ver a su hermana comenzar una nueva etapa con el actor. Instagram

El actor aseguró que desconoce cuál es la situación sentimental actual de ambos y explicó que, aunque existe una relación cercana entre los integrantes de su familia, procura respetar sus decisiones y no involucrarse en asuntos personales.

¿Sí regresaron o no regresaron? No, no sé. (…) No nos metemos en su vida pues personal, ya decidirá”, respondió.

Las declaraciones dejan claro que, al menos por ahora, no existe una confirmación de que Aislinn y Mauricio hayan retomado su romance o tengan planes de boda. No obstante, algunos gestos recientes y las conversaciones que han surgido alrededor de su vínculo mantienen el interés del público.

Cabe recordar que los actores estuvieron casados y son padres de Kailani, quien nació en febrero de 2018. Aunque anunciaron su separación en 2020, ambos han mantenido una relación cordial y han procurado construir una dinámica familiar que permita a su hija crecer cerca de sus dos padres.

José Eduardo también habla de su relación con Paola Dalay

Durante la misma conversación, José Eduardo fue interrogado sobre su vida amorosa y los rumores de una posible separación de Paola Dalay. Al respecto, el actor explicó que tampoco acostumbra a compartir los detalles de su relación con sus familiares.

El hijo de Eugenio Derbez también habló de su relación con Paola Dalay y explicó por qué no suele compartir detalles de su vida amorosa con su familia. IG

No, tampoco. O sea, hablamos de otras cosas, pero no los temas personales”, señaló, dejando ver que prefiere mantener ciertos aspectos de su intimidad fuera de las conversaciones familiares y del escrutinio público.

Por otra parte, el actor reaccionó a las recientes ocurrencias de su mamá, Victoria Ruffo, quien bromeó con la posibilidad de mandar a Eugenio Derbez a trabajar hasta Australia, luego de que el comediante expresara sus deseos de mudarse a España.

Con humor, José Eduardo comentó que la prensa ya convirtió a su mamá en una figura similar a Carmelita Salinas por sus constantes declaraciones.

También ya me la agarraron de Carmelita Salinas ustedes. En todos lados la agarran cada ratito”, expresó.

José Eduardo reaccionó a las recientes bromas de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez y comparó las ocurrencias de su mamá con las de Carmelita Salinas. IG

Así, aunque José Eduardo no tiene información sobre una posible reconciliación o boda de Aislinn y Mauricio, sí dejó claro que estaría feliz de celebrar una nueva etapa para su hermana. Por ahora, la posibilidad de verlos nuevamente juntos frente al altar continúa siendo una incógnita.