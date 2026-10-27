Mauricio Ochmann habla sin filtros de los besos con su exesposa Aislinn Derbez: “Muy rico”

Mauricio Ochmann habló sin filtros de los besos con su exesposa Aislinn Derbez tras su divorcio; las declaraciones sorprendieron por la honestidad del actor.

El actor se refirió a las escenas románticas en la película “Hasta el fin del mundo” que protagonizó con Aislinn y la cual ha dado mucho de qué hablar por las especulaciones sobre el regreso de la pareja.

Durante una conversación con Melo Montoya, el actor no dudo en responder cuando le preguntaron qué había sentido al volver a besar a Aislinn después de su separación.

Mauricio Ochmann de los besos con Aislinn Derbez tras su separación

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. @mauochmann

Al ser cuestionado sobre los encuentros románticos que tuvo con Aislinn con fines profesionales, el actor respondió:

Muy rico. Muy rico, la verdad".

La respuesta de Ochman provocó las carcajadas de quienes participaban en la conversación, además de que abrió la puerta a una historia que comenzó mucho antes del rodaje de “Hasta el fin del mundo”.

De acuerdo con el actor, el proyecto llegó a sus manos cuando todavía estaba casado con Aislinn y ambos tenían una productora en común.

La película, dijo, le entusiasmó desde la primera lectura, pero la separación cambió totalmente los planes y obligó a reorganizar los proyectos que compartían.

Pese a todo lo que pasaron de manera personal, la película terminó reuniéndolos nuevamente y, aunque atravesaron una situación complicada por su separación en la vida real, nunca perdieron el respeto y el cariño que existía entre ellos.

Reencuentro en “Hasta el fin del mundo”

En la misma charla, Mauricio contó cómo logró trabajar con su exesposa y, a la par, mantener como prioridad el bienestar de su hija que tienen en común, Kailani.

De acuerdo con lo relatado por el famoso, Aislinn fue la primera que leyó el guion de la película, cuando se encontraba en un avión, conmoviéndose hasta las lágrimas.

En tanto, cuando ella le pidió que leyera el libreto, coincidió con su entusiasmo y ambos hablaron de la posibilidad de llevarlo a la pantalla.

Sin embargo, su separación llegó antes de que se pudiera concretar el proyecto, por lo que, al repartir lo que tenían en puerta con su empresa, Aislinn se quedó con la película, pero Mauricio le dejó abierta la posibilidad de participar como actor.

El día que la hagas, si necesitas actor, me llamas”, aseguró que le dijo.

Tras todo lo que vivieron personalmente, finalmente, pasaron varios años hasta que Aislinn decidió retomar el proyecto y le propuso incorporarse al elenco.

Separación no fue por falta de amor

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. @mauochmann

Algo que llamó la atención de la historia que contó Ochmann en el podcast fue cuando habló de cómo vivió la ruptura con Aislinn y el proceso hasta llegar a tener una relación como la que tienen actualmente.

Siempre el vínculo estuvo muy bonito”, afirmó al recordar la relación que mantuvieron después de separarse.

En esta línea, el actor sorprendió al revelar que, desde su perspectiva, el final de su matrimonio no fue por una ausencia de amor.

Nunca fue por falta de amor, fue porque estábamos incapacitados en ese momento para sobrellevar ciertas cosas”, expresó.

Asimismo, señaló que superar una ruptura requiere tiempo y trabajo personal que no se resuelve rápidamente, aunque resaltó que algo que ayudó fue que ambos tenían claro que debían proteger a su hija de cualquier conflicto entre ellos.

Por todo ese proceso que conllevó, Ochmann dijo que cuando Aislinn le propuso participar en la película su respuesta fue inmediata y aceptó trabajar de nuevo juntos como protagonistas.

Otra cosa que reveló fue que Kailani también estuvo presente durante el rodaje de la película y vivió de cerca esa nueva etapa de sus padres.