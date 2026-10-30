Sofía Castro cumple 30 años: así la sorprendieron Angélica Rivera y su esposo Pablo Bernot

Sofía Castro está de manteles largos. La actriz cumple 30 años este 30 de octubre y, como era de esperarse, su familia no dejó pasar la fecha sin dedicarle mensajes especiales. Angélica Rivera y Fernanda Castro recurrieron a sus redes sociales para felicitarla, recordar algunos momentos de su infancia y expresarle todo el cariño que le tienen.

La celebración llega en una etapa importante para Sofía, quien atraviesa un buen momento tanto en lo personal como en su carrera. Este año consiguió uno de sus grandes objetivos profesionales al obtener su primer protagónico en televisión y también disfruta de su matrimonio con Pablo Bernot, con quien celebró recientemente su segundo aniversario de bodas.

Pero antes de que llegara el día de su cumpleaños, la actriz ya había comenzado los festejos. La noche del jueves disfrutó de una cena especial junto a su esposo, quien también quiso consentirla en esta fecha.

Angélica Rivera recuerda cuando se convirtió en mamá de Sofía Castro

Una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de Angélica Rivera. La actriz compartió una fotografía de Sofía caracterizada como Clara Barrios, su personaje en la telenovela Tierra de Amor y Coraje, y acompañó la imagen con unas palabras en las que recordó lo que significó su llegada hace tres décadas.

Hace 30 años me hiciste mamá. Tengo 3 tesoros más grandes de mi vida, TÚ ERES UNO DE ELLOS. Pensaba solo tenerte entre mis brazos. Mereces lo más hermoso del universo LY, escribió la protagonista de Destilando amor en sus historias de Instagram.

La dedicatoria continuó con una felicitación muy especial: "120 y más. Feliz cumpleaños Mich, te amo con toda mi alma".

Sofía Castro Instagram: Sofía Castro

Angélica dejó ver así el cariño que siente por su hija mayor, quien también ha compartido con ella algunos de los momentos más importantes de su trayectoria artística. La publicación recibió atención de los seguidores de ambas, especialmente por la referencia a los 30 años que han pasado desde que la actriz se convirtió en mamá.

Fernanda Castro comparte fotos de su infancia con su hermana

Otra de las felicitaciones que no pasó desapercibida fue la de Fernanda Castro. La cantante abrió su álbum de recuerdos y publicó una fotografía de cuando ella y Sofía eran pequeñas para celebrar a su hermana mayor.

Los 30s son los nuevos 20s. Te amo. Que la vida te llene de bendiciones siempre, te admiro con todo mi ser. Gracias por siempre cuidarme tanto. Que tengas el cumpleaños más feliz de todos, escribió.

Fernanda también compartió otras imágenes de su infancia y aprovechó para recordarle lo importante que ha sido tenerla como hermana.

Fernanda Castro Instagram: Sofía Castro

En esta, en la anterior y en todas las vidas te amo con toda mi existencia, expresó junto a una fotografía en la que Sofía aparece dándole un beso cuando ambas eran niñas.

No es por presumir, siempre supe que tenía la mejor hermana mayor y "Al lado de ti todo es mejor", fueron otros de los mensajes que dedicó a la actriz.

Sofía Castro celebra sus 30 años en una etapa importante de su carrera

Además de disfrutar de su cumpleaños y de su vida en pareja con Pablo Bernot, Sofía tiene por delante uno de los retos más importantes de su trayectoria: interpretar a su propia mamá en una serie autobiográfica de Netflix.

La plataforma anunció hace unas semanas el inicio de las grabaciones de este proyecto, en el que la actriz dará vida a Angélica Rivera durante una de las etapas más complejas de su vida. La noticia fue recibida con mucha emoción por Sofía, quien reconoció que se trata de una gran responsabilidad.

Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera, expresó al darse a conocer su participación.

Sofía tiene por delante uno de los retos más importantes de su trayectoria: interpretar a su propia mamá en una serie autobiográfica de Netflix

La actriz también agradeció a Netflix por confiarle una historia tan cercana a su familia y explicó que este papel representa una oportunidad especial, tanto en lo profesional como en lo personal.

La serie tiene previsto su estreno en 2027. Mientras llega ese momento, Sofía celebra sus 30 años acompañada por el cariño de su mamá, sus hermanas y Pablo Bernot, en un cumpleaños que llega con varios motivos para sentirse feliz.