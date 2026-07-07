¿Asistieron los Derbez? Así fue la increíble fiesta de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tiraron la casa por la ventana para celebrar el segundo cumpleaños de su hija Tessa, quien el pasado 30 de junio cumplió dos años. La pareja compartió en redes sociales algunos de los momentos más especiales del festejo, dejando ver los detalles inspirados en uno de los personajes favoritos de la pequeña.

¿Cuál fue la temática de la fiesta de Tessa?

La temática elegida fue el universo de Lilo & Stitch, por lo que cada rincón del lugar estuvo decorado con tonos azules, blancos y morados, además de enormes arreglos de globos, figuras del simpático extraterrestre y una mesa principal que llamó la atención por su diseño.

La decoración, el pastel y los recuerdos para los invitados estuvieron inspirados en la popular película de Disney. IG

Uno de los elementos más fotografiados fue el pastel personalizado, decorado con Stitch y el nombre de la festejada, convirtiéndose en el centro de todas las miradas durante el momento en que la pequeña sopló las velitas acompañada por sus papás.

Los detalles del segundo cumpleaños de Tessa

Los pequeños invitados disfrutaron de un gran inflable con alberca de pelotas que se convirtió en una de las atracciones favoritas de la fiesta. Tessa pasó buena parte del festejo jugando y conviviendo con otros niños, mientras los adultos compartían el emotivo momento con la familia.

José Eduardo y Paola compartieron en redes sociales los momentos más emotivos de la celebración. IG

Además del área de juegos, José Eduardo y Paola prepararon una mesa de postres personalizada y varios regalos para los asistentes infantiles. Entre ellos destacaron peluches de Stitch y sets creativos para colorear e iluminar, recuerdos que hicieron todavía más especial la celebración.

Las imágenes del cumpleaños de Tessa rápidamente se volvieron virales entre los seguidores de la familia Derbez. IG

¿Quiénes fueron los invitados a la fiesta de Tessa?

Las redes permitieron descubrir algunos de los invitados que acompañaron a la familia. Entre ellos estuvieron Paul Stanley, su esposa Joely Bernat y su pequeña hija Victoria, quien compartió varios momentos con Tessa, protagonizando tiernas fotografías que enternecieron a los seguidores de ambas familias.

Familiares y amigos acompañaron a la pareja en el cumpleaños, aunque fue notoria la ausencia de los Derbez. IG

En el caso de los miembros de la familia Derbez —como Eugenio, Alessandra Rosaldo o Aislinn—, ninguno se dejó ver en las fotos oficiales ni formó parte del evento. Tal ocurrió en su primer cumpleaños, la familia suele optar por festejarla en reuniones por separado debido a las agendas y para mantener la armonía familiar.

Por lo que decidieron junto felicitarla a la pequeña solo a través de redes sociales. Quien sí estuvo presente de manera muy visible compartiendo con los invitados fue la abuela materna, Victoria Ruffo.

Paola Dalay le dedica un mensaje a Tessa

Paola Dalay abrió su corazón al recordar cómo cambió su vida desde la llegada de Tessa. A través de una publicación acompañada de varias fotografías, aseguró que convertirse en madre le permitió conocer un amor completamente distinto y describió a la pequeña como la persona más importante de su vida.

Ambos dedicaron tiernos mensajes a Tessa por su segundo aniversario de vida.

Con el sentido del humor que la caracteriza, también reconoció que la niña le ha enseñado el valor de la paciencia, aunque aseguró que cada instante a su lado ha valido completamente la pena.

José Eduardo Derbez comparte emotivo mensaje para su hija

Por su parte, José Eduardo Derbez compartió una fotografía cargando a su hija sobre los hombros y escribió un breve pero emotivo mensaje que rápidamente acumuló miles de reacciones.

¡Feliz cumpleaños número dos! Te amo, Tessa. Gracias por hacer mis días perfectos", expresó el actor, dejando ver la estrecha relación que mantiene con la pequeña.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay continúan compartiendo con discreción algunos momentos de su faceta como padres. IG

Desde que nació Tessa, la pareja ha procurado compartir únicamente algunos momentos de su vida familiar, manteniendo un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad de su hija. Sin embargo, cada publicación relacionada con la niña suele convertirse en una de las favoritas de sus seguidores.

Sin duda, Tessa vivió un cumpleaños de ensueño que no tardó en conquistar las redes sociales y demostrar que, para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, lo más importante sigue siendo disfrutar cada momento al lado de su hija.