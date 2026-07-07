Maluma habla de la ansiedad que vivió; "mi cuerpo se cansó”

Maluma habló sobre una etapa de su vida marcada por la ansiedad, un trastorno que, según contó, durante mucho tiempo no supo reconocer. El cantante colombiano compartió su experiencia en el podcast Se regalan dudas, donde explicó que varios síntomas que presentaba los asumía como parte de su personalidad, hasta que entendió que algo más ocurría con su salud mental.

El intérprete reconoció que por años vivió con señales que no identificaba como ansiedad. Una de ellas eran los temblores, los cuales llegó a normalizar porque nadie le había explicado que podían estar relacionados con un problema emocional.

“Yo me di cuenta de que soy una persona ansiosa, pero yo nunca sabía que era ansioso”, dijo durante la conversación.

Maluma relató que incluso bromeaba con sus amigos sobre lo mucho que temblaba, pues pensaba que era una característica con la que había nacido. Sin embargo, con el tiempo comprendió que esos síntomas eran una forma en la que su cuerpo intentaba advertirle que algo no estaba bien.

“Yo simplemente vivía normal y siempre decía, molestando con mis amigos, que era muy tembloroso, que había nacido tembloroso, que por qué temblaba tanto. Pero igual vivía mi vida porque nadie me informó, nadie me contó que esos son síntomas de ansiedad”, expresó.

Maluma compartió su relación con la ansiedad Especial

“Mi cuerpo se cansó”

El cantante aseguró que llegó un punto en el que el ritmo que llevaba dejó de ser sostenible. Entre la presión, las metas constantes y la exigencia de mantenerse activo, su cuerpo y su mente le pidieron detenerse.

“Mi cuerpo se cansó, obvio ya se cansó, y fue como: ‘O paras o ya’. La vida no es la prisa, la vida no es ese agite, la vida no es la preparación constante ni la meta constante”, reflexionó.

Para Maluma, ese momento significó un cambio profundo. El artista lo describió como una especie de renacimiento, porque tuvo que hacer una pausa, aceptar lo que estaba viviendo y comenzar de nuevo.

“Sí tuve como un renacimiento. Renací, paré y acepté el reto de volver a construirme desde las cenizas, desde cero”, afirmó.

Maluma Cortesía Sony Music

Maluma habla del proceso para enfrentar la ansiedad

El colombiano también reconoció que atravesar esa etapa no fue sencillo. Según explicó, hubo días de llanto, incertidumbre y miedo, especialmente por la intensidad de los síntomas y la dificultad para descansar.

“Ha sido un proceso, ha sido de verse a los ojos, de sufrirlo, de llorarlo, de no saber si uno va a salir, porque son momentos de nerviosismo tan extremo donde uno no puede dormir. Uno dice: ‘Me quedé aquí’”, confesó.

A pesar de lo difícil que resultó ese periodo, Maluma aseguró que la experiencia le dejó una lección sobre la importancia de tomarse en serio las herramientas para cuidar la salud mental. Para él, la vida no deja de presentar retos, pero cada persona puede aprender a enfrentarlos con más conciencia.