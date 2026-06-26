José Ángel Bichir reaparece en redes tras caer de un tercer piso en CDMX; lanza contundente mensaje 

José Ángel Bichir volvió a aparecer en redes sociales después de varios meses de ausencia, una noticia que fue recibida con alegría por amigos, colegas y seguidores que habían seguido de cerca su estado de salud.

El actor mexicano publicó una imagen en su cuenta de Instagram acompañada únicamente por la palabra "Gracias", además de algunos emojis de estrellas y manos en señal de agradecimiento.

Aunque el mensaje fue breve, para muchos significó una señal de que continúa avanzando en su recuperación luego del grave accidente que sufrió a principios de este año en la Ciudad de México.

Las reacciones no tardaron en llegar. Diversas figuras del medio artístico aprovecharon la publicación para enviarle mensajes de cariño y celebrar que poco a poco retome el contacto con el público.

El accidente que conmocionó al medio artístico

Fue el pasado 13 de marzo de 2026 cuando José Ángel Bichir sufrió una caída desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

El actor fue encontrado inconsciente por los cuerpos de emergencia, quienes acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato al Hospital Rubén Leñero, donde recibió atención médica especializada.

José Ángel Bichir: fue hospitalizado tras caída en CDMX Especial

En un primer momento, el caso generó múltiples especulaciones debido a las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Su familia aclaró qué ocurrió

Días después del incidente, la familia Bichir decidió emitir un comunicado para explicar lo sucedido y poner fin a los rumores.

En ese mensaje aclararon que la caída no correspondió a una decisión voluntaria del actor, sino que ocurrió durante una crisis de salud mental.

Sus familiares describieron el episodio como una situación provocada por una fuerte alteración emocional que afectó temporalmente su percepción de la realidad.

Yolanda Ventura rompió el silencio tras el accidente de José Ángel Bichir. Mezcalent

Además de explicar lo ocurrido, aprovecharon el momento para hacer un llamado a tomar con mayor seriedad la salud mental y recordar la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

Las lesiones que sufrió José Ángel Bichir

Aunque sobrevivió al accidente, las consecuencias físicas fueron importantes. José Ángel Bichir presentó traumatismo abdominal, fracturas en el talón, la clavícula y la nariz, además de perder dos piezas dentales.

Su madre explicó posteriormente que el desenlace pudo haber sido mucho más grave, ya que durante la caída unos cables amortiguaron parte del impacto antes de llegar al suelo.

Ese hecho fue considerado por la familia como un verdadero milagro. Pocos días después recibió el alta médica y abandonó el hospital en silla de ruedas para continuar su rehabilitación desde casa.

En sus primeras declaraciones ante los medios reconoció sentirse confundido por todo lo ocurrido y aseguró que la experiencia era como despertar sin comprender completamente lo que había pasado.

Su recuperación avanza

Desde entonces, José Ángel Bichir permaneció completamente alejado de la vida pública.

Durante estos meses se sometió a distintos procedimientos médicos para atender las fracturas y los daños dentales, además de continuar con terapias de rehabilitación física y acompañamiento psicológico.

José Ángel Bichir Especial

Su tío, el actor Bruno Bichir, informó recientemente que la evolución ha sido favorable y destacó la fortaleza con la que su sobrino ha enfrentado este proceso.

Incluso aseguró que poco a poco ha recuperado tanto su estado físico como su ánimo.

Un simple "Gracias" que emocionó a sus seguidores

Aunque su publicación no incluyó mayores detalles sobre su estado de salud, la palabra "Gracias" fue suficiente para generar miles de reacciones.

Seguidores, amigos y compañeros del medio artístico interpretaron el mensaje como una muestra de agradecimiento por el apoyo recibido desde el accidente.

Actores como Armando Hernández, Alfonso Dosal y Giovanna Zacarías estuvieron entre quienes respondieron a la publicación con mensajes de ánimo y buenos deseos.

Por ahora, José Ángel Bichir continúa concentrado en su recuperación y no ha dado a conocer cuándo retomará sus actividades profesionales. Sin embargo, su reaparición en redes sociales representa un paso importante después de uno de los momentos más difíciles de su vida y deja ver que, poco a poco, comienza una nueva etapa acompañado del respaldo de su familia, amigos y seguidores.