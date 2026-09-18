José Ángel Bichir confiesa lo que ocurrió el día que cayó de un tercer piso en CDMX

El actor mexicano José Ángel Bichir confesó en una reciente entrevista lo que ocurrió el 13 de marzo del 2026, cuando cayó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en Ciudad de México (CDMX).

Aquel día, el mundo del espectáculo en México quedó en shock por el accidente que tuvo el sobrino de Demián y Bruno Bichir, quien fue trasladado de emergencia a un hospital con diversas lesiones y fracturas.

Lo que más preocupó en ese momento fueron las versiones que señalaban que la caída de José Ángel Bichir había sido intencional. Sin embargo, su familia aclaró que no se trató de un intento de hacerse daño. Demián Bichir explicó que el actor atravesaba una profunda crisis de salud y que, durante ese episodio, cayó accidentalmente por una ventana. También precisó que José Ángel no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las lesiones que tuvo el actor tras el accidente fueron fracturas en el rostro, nariz, clavícula y talón, además de pérdida de piezas dentales y un traumatismo abdominal.

José Ángel logró recuperarse y su propia familia dio detalles sobre el proceso de recuperación física y emocional que comenzó a partir de ese momento.

José Ángel Bichir confiesa lo que ocurrió el día de su accidente

José Ángel Bichir en entrevista. YT Mara Patricia Castañeda

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor mexicano de cine, televisión y teatro, José Ángel Bichir, abordó la crisis de salud mental que culminó en un incidente. Durante la conversación subrayó la urgencia de la empatía y la desestigmatización del equilibrio emocional.

Sobre el día de su accidente, el famoso describió cómo, durante tres años, una "bola de nieve de oscuridad" se formó en su vida, culminando en un evento traumático, lo cual, en parte, atribuyó a su carácter de "guerrero" en la industria del espectáculo, acostumbrado a soportar el dolor, la falta de sueño y la ansiedad sin pedir ayuda.

Bichir explicó que en el momento crítico no estaba plenamente consciente, sino en una especie de “trance” o “hipnosis” donde la inconsciencia prevalece, lo que impide pensar en las consecuencias para los seres queridos.

Te puedo decir que eso es justo lo que lo que es interesante del asunto, es que descubrí en carne propia que no estás ahí…Estás en una especie de trance, ¿me entiendes? Es un trance en donde precisamente no está tu conciencia ahí. Ya tu nivel de conciencia que nos hace divinos, que nos hace bellos como seres humanos, sabios, que nos previenen de no cometer muchas tonterías, ya no está, ya está reducida… porque es como una hipnosis, un trance en donde ya no estás ahí y entonces se pierde completamente la noción, ¿no? Y es ahí donde entonces entiendo en carne propia…” explicó.

Antes del “incidente”, Bichir contó que tuvo una mala racha con momentos sumamente difíciles.

Yo en lo personal ya estaba muy tocado, empezaba a estar tocado y pasaron tres años hasta este momento de este incidente”, dijo.

José Ángel insistió en que todo derivó en que no atendió los problemas de salud mental que cargaba y aguantó hasta que llegó ese momento, en el que entendió que es muy fácil perderse en el camino.

“Pesadilla”, después del accidente de Bichir en CDMX

José Ángel Bichir en entrevista. YT Mara Patricia Castañeda

Después del incidente, Bichir contó que experimentó un "despertar de una pesadilla brutal" y un "resurgimiento a la vida". En este sentido señaló que sientió una fuerte "iluminación" y una nueva misión para ser una voz que aliente a otros a buscar ayuda.

Aquí tomó un momento para agradecer a su madre, familia, amigos y compañeros del medio por su empatía y apoyo incondicional, además de que dijo sentirse conmovido también por el cariño de extraños.

Entre los pilares de su recuperación, José Ángel describió que su proceso incluye:

Terapia y Psiquiatría: Superar el estigma asociado a buscar ayuda profesional.

Meditación: Retomar prácticas que había abandonado.

Lectura Espiritual: Releer obras como "El Poder del Ahora" de Eckhart Tolle.

Ejercicio: Reintegrar la actividad física gradualmente.

Amor y Conexión: Valora el amor de su entorno y la necesidad de la empatía en la sociedad actual.

En este mismo sentido, lamentó el aumento de la crueldad, la violencia y la depresión, especialmente entre los jóvenes, y la falta de empatía en la sociedad, ejemplificando con el caso de un rockero famoso a quien vio "como un zombi" antes de su fatal desenlace.

Recomendaciones para la salud mental

Bichir insitió en que la empatía debe dirigirse a todos, no solo a él, y que la vulnerabilidad es una virtud humana que se debe abrazar, no reprimir, por lo que aconsejó no luchar contra el dolor, sino aceptarlo.

Para el equilibrio emocional, recomendó buscar terapia, meditar, y observarse a uno mismo para identificar cuando se está perdiendo la felicidad, el sueño o la capacidad de disfrutar la vida y destacó que la salud mental es tan fisiológica y delicada como cualquier otra afección física.

Reconstrucción dental

A raíz del accidente, José Ángel sufrió múltiples fracturas físicas, incluyendo una "brutal" en la nariz, y daños en la pierna, el pie, el brazo, el hombro y tres de sus dientes frontales.

Bichir alabó el trabajo de la Dra. Liliana Bueno, implantóloga, y su equipo, por la "bendita" atención recibida.

Para atender su fractura en el maxilar superior, refirió que se utilizó tecnología avanzada (implantes de carga inmediata, cirugía digital guiada y membranas de colágeno), a fin de lograr realizar una regeneración tisular ósea e injerto de hueso en una sola sesión, soldando literalmente su hueso y colocando implantes para nuevos dientes fijos.

Ese enfoque innovador, dijo, permitió una recuperación en cuatro meses, a diferencia del año que tomaría con métodos tradicionales.

Niega ser “nepobaby” y dice estar listo para proyectos futuros

José Ángel Bichir en entrevista. YT Mara Patricia Castañeda

Respecto al término “nepobaby” que se les da a los hijos de famosos, el actor dijo que, aunque al principio le resultó intenso llevar el apellido Bichir, con el tiempo y sus propios proyectos, logró ser reconocido como José Ángel.

El actor aseguró que no se considera a sí mismo como "nepobaby", debido a que, por una parte, el término no existía cuando él comenzó su carrera y tiene "otras razones" para no considerarse uno.

Sin embargo, consideró que es un camino difícil para todos los hijos de personas famosas, pues hay mucha presión y atención, porque que siempre serás "el hijo de", "el sobrino de" o "el nieto de", lo que lleva a comparaciones.

La gente no sabe muy bien qué es ser actor, artista, lo ven a veces como ¡ay qué privilegiados!”.

En este sentido, expresó compasión por los jóvenes actores que son hijos de famosos, ya que considera que enfrentarán caminos "inevitables" llenos de desafíos similares.

Finalmente, José Ángel Bichir dijo sentirse listo para volver al trabajo, pero con paciencia y una profunda confianza en el universo, esperando que su próximo proyecto sea "algo muy hermoso" y "entrañable".