Jorge Herrera, Don Hermes de Betty, la fea, visita México y presume foto con el 'changuito meón'

¡Don Hermes está de visita en México! Jorge Herrera, el actor colombiano que dio vida a Hermes Pinzón, el papá de Beatriz en Yo soy Betty, la fea, sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías de su estancia en la Ciudad de México, donde aprovechó para visitar algunos de sus sitios más representativos.

A través de sus redes sociales, el intérprete publicó dos imágenes de su recorrido por la capital mexicana. En una de ellas aparece frente a la Catedral Metropolitana, uno de los edificios históricos más reconocidos del Centro Histórico de la CDMX.

Sin embargo, otra de las fotografías llamó la atención por un detalle muy particular: el actor posó junto a un changuito meón, uno de los juguetes que se han convertido en una curiosa tradición para quienes visitan el Bosque de Chapultepec.

Este peculiar souvenir, conocido por lanzar chorros de agua a través de su cola, se ha popularizado en redes sociales, donde turistas y habitantes de la capital suelen compartir videos y fotografías con estos coloridos monitos.

Jorge Herrera visitó la Ciudad de México Instagram

La publicación de Herrera muestra así dos postales distintas de la capital mexicana: su arquitectura histórica y algunas de las expresiones más pintorescas de la cultura popular chilanga.

¿Quién es Jorge Herrera, actor que interpreta a Don Hermes en Betty, la fea?

Jorge Herrera es un actor, director de teatro y escritor colombiano, nacido en Cali, reconocido internacionalmente por interpretar a Hermes Pinzón Galarza en la telenovela Yo soy Betty, la fea (1999).

En la historia creada por Fernando Gaitán, Herrera dio vida al padre de Beatriz Pinzón Solano, personaje interpretado por Ana María Orozco. Don Hermes se convirtió en uno de los personajes más recordados de la producción por su carácter estricto, sus constantes consejos a Betty y su peculiar manera de proteger a su hija.

Una de sus frases más reconocidas es "El diablo es puerco", expresión que se convirtió en uno de los sellos del personaje y que los seguidores de la telenovela todavía recuerdan.

Después de más de dos décadas, el actor volvió a interpretar a Hermes Pinzón en Betty, la fea: La historia continúa, producción que recuperó a varios integrantes del elenco original y retomó la historia de los personajes en su vida adulta.

A lo largo de su trayectoria, Herrera también ha participado en producciones de televisión, cine y teatro, además de desarrollar una carrera como escritor, compositor y cantante de boleros.

Su reciente visita a México volvió a conectar al intérprete con el público que lo recuerda por uno de los melodramas colombianos más populares de la televisión latinoamericana.

bgpa