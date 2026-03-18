Jorge Drexler dará concierto en México; estas son las fechas de su gira 'Taracá'
El cantautor español llegará a nuestro país con su gira 'Taracá'. Aquí te decimos cuándo se presentará en México.
Jorge Drexler, famoso cantautor español estará de regreso en nuestro país. El músico dio a conocer su nueva gira que llevará por nombre “Tacará” y con ella recorrerá varios países, entre ellos México.
Por medio de sus redes sociales, Jorge Drexler compartió con sus fans que dentro de unos meses iniciará los conciertos de su nueva gira. Aquí te contamos lo que debes de saber de la próxima visita del español a México.
Jorge Drexler anuncia nueva gira
En sus redes sociales, Jorge Drexler dio a conocer que añadió nuevas fechas y países a su gira. El español confirmó que dentro de unos meses dará varios shows en Latinoamérica, estos son las fechas y lugares que visitará:
- ABR 10 Mendoza, AR — Arena Maipú Quality Arena
- ABR 12 Córdoba, AR — Quality Arena
- ABR 14 Rosario, AR — Bioceres Arena
- ABR 17 Buenos Aires, AR — Movistar Arena
- ABR 18 Buenos Aires, AR — Movistar Arena
- ABR 21 Mar del Plata, AR — Teatro Radio City
- ABR 25 Santiago de Chile, CL — Movistar Arena
- ABR 26 Santiago de Chile, CL — Movistar Arena
- MAY 21 Curitiba, BR — Teatro Positivo
- MAY 23 São Paulo, BR — Espaço Unimed
- MAY 27 Río de Janeiro, BR — Circo Voador
- MAY 29 Porto Alegre, BR — Araújo Vianna
- MAY 30 Porto Alegre, BR — Araújo Vianna
- JUN 06 Montevideo, UY — Antel Arena
- JUN 07 Montevideo, UY — Antel Arena
- SEP 06 Bogotá, CO — Movistar Arena
- SEP 10 Ciudad de Guatemala, GT — Foro Majadas
- SEP 12 San José, CR — Próximamente
- SEP 26 Madrid, ES — Movistar Arena
- OCT 16 Valencia, ES — Roig Arena
- OCT 24 Sevilla, ES — Cartuja Center
- OCT 31 Barcelona, ES — Palau Sant Jordi
- NOV 21 A Coruña, ES — Palacio de la Ópera
- NOV 28 Bilbao, ES — Euskalduna
- FEB 12 Lima, PE — Próximamente
- FEB 16 Quito, EC — Próximamente
Jorge Drexler en México
En la parte final de las fechas se puede ver que Jorge Drexler dará un concierto en México. De acuerdo con la información, el cantautor español regresará a México.
Por ahora no se ha confirmado la fecha ni el lugar en el que se presentará, pero se sabe que Jorge Drexler llegará a México en febrero del 2027.
PJG