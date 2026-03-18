Jorge Drexler dará concierto en México; estas son las fechas de su gira 'Taracá'

Jorge Drexler, famoso cantautor español estará de regreso en nuestro país. El músico dio a conocer su nueva gira que llevará por nombre “Tacará” y con ella recorrerá varios países, entre ellos México.

Por medio de sus redes sociales, Jorge Drexler compartió con sus fans que dentro de unos meses iniciará los conciertos de su nueva gira. Aquí te contamos lo que debes de saber de la próxima visita del español a México.

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Jorge Drexler anuncia nueva gira

En sus redes sociales, Jorge Drexler dio a conocer que añadió nuevas fechas y países a su gira. El español confirmó que dentro de unos meses dará varios shows en Latinoamérica, estos son las fechas y lugares que visitará:

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ABR 10 Mendoza, AR — Arena Maipú Quality Arena

ABR 12 Córdoba, AR — Quality Arena

ABR 14 Rosario, AR — Bioceres Arena

ABR 17 Buenos Aires, AR — Movistar Arena

ABR 18 Buenos Aires, AR — Movistar Arena

ABR 21 Mar del Plata, AR — Teatro Radio City

ABR 25 Santiago de Chile, CL — Movistar Arena

ABR 26 Santiago de Chile, CL — Movistar Arena

MAY 21 Curitiba, BR — Teatro Positivo

MAY 23 São Paulo, BR — Espaço Unimed

MAY 27 Río de Janeiro, BR — Circo Voador

MAY 29 Porto Alegre, BR — Araújo Vianna

MAY 30 Porto Alegre, BR — Araújo Vianna

JUN 06 Montevideo, UY — Antel Arena

JUN 07 Montevideo, UY — Antel Arena

SEP 06 Bogotá, CO — Movistar Arena

SEP 10 Ciudad de Guatemala, GT — Foro Majadas

SEP 12 San José, CR — Próximamente

SEP 26 Madrid, ES — Movistar Arena

OCT 16 Valencia, ES — Roig Arena

OCT 24 Sevilla, ES — Cartuja Center

OCT 31 Barcelona, ES — Palau Sant Jordi

NOV 21 A Coruña, ES — Palacio de la Ópera

NOV 28 Bilbao, ES — Euskalduna

FEB 12 Lima, PE — Próximamente

FEB 16 Quito, EC — Próximamente

Jorge Drexler regresa a México Instagram

Jorge Drexler en México

En la parte final de las fechas se puede ver que Jorge Drexler dará un concierto en México. De acuerdo con la información, el cantautor español regresará a México.

Por ahora no se ha confirmado la fecha ni el lugar en el que se presentará, pero se sabe que Jorge Drexler llegará a México en febrero del 2027.

PJG